台湾发布「社交距离」室外1公尺室内1.5公尺情侣谈心须戴口罩

为降低新冠肺炎小区感染的风险，台湾疫情指挥中心今天公布了「社交距离注意事项」，分成两阶段实施，目前第一阶段是建议性质；未来第二阶段则视需要采取强制处分。实施的大原则是「室外保持1公尺距离，室内保持1.5公尺距离」。指挥官陈时中并意味深长地说「爱有多深，距离就有多远」。

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台湾疫情指挥中心今天表示，新冠肺炎疫情已扩大到全球大流行，台湾近期境外移入病例快速增加，不排除潜藏有「未就医」或「无症状」的感染者进入小区，威胁防疫安全。为降低小区感染风险，该中心制定了「社交距离注意事项」，在兼顾民众合理权益，并顾及台湾防疫安全的双重前提下，分阶段鼓励社会大众保持社交礼貌或强制保持社交距离。

目前第一阶段的规定从今天4月1日开始实施，政府建议民众避免出席展览会、体育竞赛、演唱会等近距离接触的社交活动，也应避免进入与维生无关的娱乐等性质场所。并建议人与人之间，在室内应保持1.5公尺、室外保持1公尺的距离，如果双方正确佩戴口罩，则可豁免社交距离，但处于拥挤、密闭的场所仍应佩戴口罩。有较高机率近距离接触，无法有效维持1.5公尺社交距离的场所，则业主应停止营业。

未来第二阶段将采取强制处分，除了医疗、执行公务、维生等必要性活动之外，其余非必要性活动，特别是娱乐活动，均在禁止之列。即使是必要性活动也须维持室内1.5公尺、室外1公尺的社交距离。

室外至少保持1公尺，这个距离怎么拿捏呢？疫情指挥官陈时中说，「大约就是一只手臂，再退一步，这样的距离，像跳吉鲁巴」他在记者会上站起身，亲自示范正确社交距离，先平举手臂，然后再往后退了一步。他还说「爱有多深，距离就有多远」。

搭乘大众运输工具无法拉开彼此的距离，就须全程佩戴口罩。因此今天起，在台湾搭乘大众运输工具，除了要量体温，也要求必须戴口罩，才能进站和搭车；在餐厅吃饭时无法戴口罩，就需要用隔屏隔开。指挥中心甚至明文建议，朋友或情侣面对面交谈时也需佩戴口罩。

这份「社交距离注意事项」是分别就餐厅、校园或办公室、大众运输、卖场或其他营业场所、排队人龙、特殊机构(如长照机构、监狱等)及其他特定场所等不同情境，提供维持社交距离的个别规范。建议民众在防疫期间，务必遵守，以降低小区感染与传播的机会，保护自己也保护他人。官方表示，相信国人的水平及自律精神，初期以柔性建议为主，暂时不会制订罚则。

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