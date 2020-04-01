安倍说日本现在不是宣布紧急状态的状况

日本首相安倍晋三在4月1日的日本参议院预算委员会上，围绕新型冠状病毒感染症答疑时指出：从目前的情况下看，并不是发布紧急状态宣言的时候。

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有关宣布紧急事态，安倍首相表示：比什么都重要的是，为保护国民的生命做出决定。

安倍首相指出：新型冠状病毒感染“目前还没有在全国急速蔓延”，但是“事态时时刻刻都在变化”，并表示将注视1日下午召开的政府新型冠状病毒对策专家会议的动向，有在听取大家见解的同时，考虑如何对应的必要。如果让我现在在这里说，就我现在所掌握的信息来看，还不是宣布紧急事态宣言的状态。”

西村康稔经济再生大臣也在4月1日的参议院预算委员会上答疑时指出：作为新型冠状病毒特别措施法所规定的发动紧急事态宣言的条件，是要结合感染源无法确定的感染的扩大，海外输入病例及对医疗体制的影响综合进行判断，目前一直正处于临界状态。

据日本NHK电视台到日本时间午前11时半的统计，日本现在在国内发现的感染者、在机场检疫时发现的感染者及钻石公主号的感染者等合计2947人，其中东京都最多，为521人。

而据日本厚生劳动省的资料，截止到3月30日，核酸检查新冠病毒呈阳性者为2625人，治愈退院者为1043人，入院者为1516人。

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