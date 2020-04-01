小心病毒 北京严加防疫电梯倡用牙签摁楼层

中国北京不少电梯里放置塑料泡沫上插满了一次性牙签，供人按电梯按钮。报道称北京的防疫措施同疫情顶峰时期的2月份相差无几。甚至感觉更加严格。依然有不少商户要求顾客在进店前测量体温并留下联系方式和身份证号码。

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据朝鲜日报今天报道说，中国建筑物电梯内放置牙签。受新冠疫情影响居家办公了近两个月，3月27日返回了位于中国北京的办公室。办公室所在的园区有6幢公寓和商户。进入园区需测量体温并出示由管理办公室发放的“防疫出入证”和身份证。

走进电梯，看到间隔2-3小时消毒的公告和插满牙签的塑料泡沫。旁边贴有“为防止交叉感染，请使用牙签按电梯按钮”的告示。

该报道引据中国政府统计，除每天40例左右的海外输入病例，中国国内病毒扩散已经基本被控制。

但在日常生活中接触到的北京的防疫措施同疫情顶峰时期的2月份相差无几。甚至感觉更加严格。依然有不少商户要求顾客在进店前测量体温并留下联系方式和身份证号码。如此严格的防疫措施是因为担心从外国或其他地区流入的“二次扩散”。在中国政府缩减航班的情况下，每天仍有2万多人从海外进入中国。据北京市政府称，新冠疫情最严重的湖北省解除封锁后预计将有20万人返京。

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