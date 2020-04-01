当「8.31」周月祭碰上「限聚令」警察游乐会遭掷汽油弹

在港铁太子站「8.31事件」发生七个月的晚上，大批市民不顾港府新推出的限制4人以上聚集的新例，在邻近旺角警署的太子站出入口外献白花，以示对警方当日在站内无差别殴打市民的不满和悼念，警方截查并拘捕多人，引起部分市民不满。与此同时，离该处不远的警察体育游乐会停车场和火车站路轨，被黑衣人投掷汽油弹，无人受伤。

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昨晚7时过后，人群开始在太子站出口附近冒雨聚集，有人手持鲜花在出口处献祭，大批防暴警员到场戒备，其后更封锁站外部分范围，多名油尖旺区区议员在封锁线外默站，并放置纸箱让市民放下鲜花。其间，有身穿黑衣和其他颜色亡着的市民高叫反对修订逃犯条例和讽刺警方的口号，防暴警察增援，并以聚集者涉嫌违反《预防及控制疾病条例》中禁止群众聚集为由，要求在场人士散去，否则会以武力驱散。警方其后以相同理由在数处地方截查市民，并记下其个人资料。当中包括民主党南区小区主任陈堡明，他在其脸书上载帖文，指初被警员要求离开，但拍照后便被另一些警员指他涉嫌违反限聚令而令他贴墙受查，但他其实不认识另外4名与他一起受查的人。

在截查后，部分人获放行，但亦有多人被警方带走，部分人遭扣上索带，而城市大学学生会编辑委员会指出，在十时半左右，有7人被套上索带后押上警方旅游巴。另外，有最少两名黑衣人被警员按在地上制服。

与此同时，在太子站附近的警察体育游乐会停车场被人投掷数枚汽油弹，路面留有玻璃碎片，无人受伤。警方讉责有关行为，并追缉三名身穿黑色衣服的纵火案疑犯。大半小时后，港铁旺角东站路轨在11时许亦被投掷汽油弹，无人受伤，警方列作纵火案调查。

警方封锁太子站出口附近道路后，多次要求在场的记者离开，引起争拗，其间有防暴警察用电筒强光照向记者群。

去年8月31日晚上反修例活动期间，警方接报指列车内有乘客争执，冲入太子站内执法，殴打乘客，并封锁现场，要求记者离开，其后，伤者由列车送往另一个站再转送医院救治，但由于不同部门公布的人数不同，传言有人在站内被打死，警方和政府则予以否认。此后每月最后一天，不少市民到太子站外聚集和悼念。

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