新冠病毒正凶 15000中国小留学生陷英国

新冠肺炎疫情肆虐英国，首相强生宣布全国停课后，1.5万中国小留学生因学校宿舍不收容，寄宿家庭拒接待，返国机票一票难求而沦为人球，急坏了家长。对此，中国官方已准备派遣包机接回。

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据中央社今天报道说，返乡路迢迢，1.5万中国小留学生在英国沦人球。

号称“佛系防疫”的英国疫情严峻，根据卫报（The Guardian）报导，估计英国8成人口将染疫，可能导致790万人住院。就在3月18日骤增32人不幸染疫身故后，约翰逊（Boris Johnson）宣布全英格兰地区学校开始停课；其后，他与卫生大臣韩考克（Matt Hancock）相继确诊。

该报道引述中国腾讯新闻消息，因英国疫情恶化，紧接着是复活节连假，1.5万名未成年的中国低龄留学生该怎么安顿，家长非常着急。报导说，人在英国的小留学生日常由寄宿学校和监护人或者商业监护公司照料，学期中住学校宿舍，假期一般是回国或者住在监护人家或由寄宿家庭接待。

据报导指出，因入住寄宿家庭需要提前预定，并且开放家庭寄宿的屋主大部分是退休高龄，也是易感染病毒的高危险群，目前已经有很多寄宿家庭明确拒绝接待中国学生。报导说，大多数家长当然期盼儿女回到自己的身边，但国际航班一票难求，“很多家长花了几万甚至几十万都买不到一张回家的票”，而且多国对中国取消过境，连转机都不成。

报导指出，就算费尽心力买到票了，还得面临航空公司突然取消航班等不确定因素，更有航空公司取消陪伴年龄不满11岁乘客登机的服务，买到机票也上不了飞机；而且飞行时间10多个小时窝在密闭机舱里若没有任何的防护用品，小留学生将暴露在更大的风险。

据报导称，经由家长们积极奔走与不断呼吁，中国驻英国大使馆将以包机送小留学生返国，首班乘客200人明天由伦敦出发直飞济南，但费用得家长自理。报导还指出，乘坐包机的留学生家长需签署责任承诺书，家长需承担未成年子女搭乘临时商业航班回国过程中的任何风险，包括从住地到机场安全、飞行安全和机上感染风险，自愿支付相关费用，并承诺未成年子女严格遵守目的地政府隔离措施，支付隔离费用，在完成隔离程序后及时把人接走。

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