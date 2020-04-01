新冠病毒美国追责北京 再捆绑世卫组织

继多位美国国会联邦议员表态要求针对中国政府在新冠病毒爆发初期隐瞒信息的行为而导致疫情蔓延全球进行国际调查后，共和党参议员里克·斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）星期二(3月31日)再加码，呼吁对世界卫生组织在协助北京隐瞒有关新冠病毒威胁的关键信息中所扮演的角色展开国会调查，还表示将重新审视美国是否应该持续每年为世卫组织支付高额的经费。

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据美国之音今天报道说，追责中共再加码！美共和党议员吁调查世卫组织。

在中国问题上时常持批评立场的斯科特在声明中表达了对世卫组织和北京政府之间长久以来关系的担忧，并称世卫组织没有做到将适当的资讯从中国向外界传递出来。 据来自佛罗里达州的斯科特参议员在声明中说，“世界卫生组织的使命是向世界提供公共卫生信息，以便每个国家都能做出保护公民安全的最佳决定。在新冠病毒的问题上，世卫组织失败了，” 斯科特参议员称，“他们需要为自己在传扬不实信息和帮助共产中国掩盖全球流行病方面所扮演的角色负责。”

该报道称，斯科特在声明中列举多项事件，怀疑世卫组织已沦为北京当局的傀儡，包括世卫组织持续称赞中国应对新冠病毒疫情的表现和透明度，即使中国官员注意到了其应对疫情的问题，世卫组织仍同样予以赞美。据来自佛罗里达州的斯科特参议员说。“我们知道共产中国在他们有多少病例和死亡人数，他们知道什么，他们什么时候知道等问题上都在撒谎，然而世卫组织从来没有费心去进一步调查。他们的不作为造成了生命损失。”

斯科特还提议，国会结束休会返回华盛顿后，有必要召开听证会，甚至重新审视对世卫组织的经费。

他说：“国会应该举行听证会，同时进行全面调查，审视美国纳税人是否应该继续每年花费数百万美元来资助一个蓄意学舌中国共产党宣传的组织。”

前美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）在斯科特发出声明后不久立刻在其推特上发文表示支持。他说，“非常重要的是，国会听取斯科特参议员的呼声，并对世卫组织及其有可能参与共产中国掩盖新冠病毒大流行病的问题展开全面调查，”博尔顿在推特上说。

该报道说，3月28日，美国社交媒体推特上广传一段视频，内容为香港电台（RTHK)记者对世界卫生组织官员布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）的视频采访。这段视频访问立刻引起多位美国国会议员对于世卫组织中立性的质疑。

共和党联邦参议员马可·鲁比奥（Sen. Marco Rubio, R-FL）在转发这段视频的同时发文说道：“毫不奇怪。世卫组织前线工作人员从事着令人赞叹和英勇的工作。但该组织一些领导人从新冠病毒第一天起就掩盖了中国共产党的行为。”

鲁比奥同时也对中国有关新冠病毒的数字抱持怀疑态度。他在另一则推文中说，“我们不知道中国到底有多少病例，但毫无怀疑地是，绝对比他们承认的要多出许多。”

另一位共和党联邦参议员乔什·霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）也在他的推特上转发香港电台采访世卫组织官员的这段视频，并说：“世卫组织继续为中国而出卖自己。是时候在该组织清理门户了，这个组织正在我们眼前让世界大失所望。”

美国之音说，同党籍的斯科特也直言批评世卫组织拒绝回答有关台湾的基本问题是“可耻的”。斯科特在推特上：“世卫组织似乎愈来愈成为了中国共产党的一个棋子，这对全球健康卫生是非常危险的。”

此前，众议院外交事务委员会首席共和党议员麦克尔·麦考尔（Rep. Michael McCaul, R-TX）也对于世卫组织在这次新冠疫情中所扮演的角色表示了不信任。“世卫组织负责人来自埃塞俄比亚，中国在埃塞俄比亚投了好多钱，埃塞俄比亚首都被称为中国人建造的首都，”麦考尔对美国之音说，“所以我不知道。我知道世卫组织有些薄弱，被削弱了，但在是否尽责的问题上，我认为他们这次做得不够好。因此我们不会给他们一张好的成绩单。”

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