新冠肺炎 中国统计列新增无症状感染者

中国国家卫生健康委员今天报告新增新冠肺炎确诊病例36例，其中境外输入病例35例，本土病例1例（广东1例）；新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均为境外输入病例，并报告当日新增无症状感染者130例。

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据路透社今天报道说，3月31日中国新增新冠肺炎确诊统计36例病亡7例，新增无症状感染者130例。

根据中国国家卫生健康委员周三公告称，3月31日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例，其中境外输入病例35例，本土病例1例（广东1例）；新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均为境外输入病例。

当日新增无症状感染者130例，当日转为确诊病例2例，当日解除隔离302例；尚在医学观察无症状感染者1,367例，比前一日减少174例。

境外输入方面，现有确诊病例691例（含重症病例20例），现有疑似病例169例；累计确诊病例806例，累计治愈出院病例115例，累计死亡病例0例。

3月31日新增治愈出院病例186例，解除医学观察的密切接触者1,418人，重症病例减少62例。

报告说，截至3月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2,004例（含重症病例466例），现有疑似病例172例。累计确诊病例81,554例，累计治愈出院病例76,238例，累计死亡病例3,312例，累计追踪到密切接触者707,913人，尚在医学观察的密切接触者20,314人。

湖北新增确诊病例1例（武汉1例，为境外输入病例），新增治愈出院病例173例（武汉173例），新增死亡病例6例（武汉5例），现有确诊病例1,283例（武汉1,279例），其中重症病例435例（武汉432例）。累计治愈出院病例63,326例（武汉46,175例），累计死亡病例3,193例（武汉2,553例），累计确诊病例67,802例（武汉50,007例）。新增疑似病例0例，现有疑似病例0例。

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