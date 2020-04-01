纽约时报：“新冠危机中，中国年轻一代走向政治觉醒”

美国纽约时报刊出署名文章：“新冠危机中，中国年轻一代走向政治觉醒”，文章记述对疫情下一些中国年轻人的所作所为，显示这场疫情将中国的年轻人动员起来，向一代人发出了行动呼吁，而这是对执政的共产党的议程近乎顺从的一代。

广告 继续浏览后续

纽约时报文章介绍：中国学生们涌入社交媒体，为抗击新冠肺炎的中国医生组织捐赠。工人们走上街头，要求赔偿封城数周造成的失业损失。年轻的公民记者们在YouTube上呼吁言论自由。中国有许多愤怒不安的年轻人，正在反击政府试图掩盖失误、拒绝让民间社会提供帮助的努力。

一些人已公开站出来讨论遮掩的代价，将矛头直指审查制度，以及对吹哨人噤声的做法。一些人通过组织志愿者和抗议活动，来考验共产党对独立团体的敌意。还有一些人通过揭露公众捐款首先流向政府部门而不是医院，来试图追究政府支持的不透明慈善机构的责任。

一些人建起了“网络墓地”，专门收集被政府审查人员从互联网上删除的有关新冠病毒的报道和评论。几所大学的学生们在社交媒体上发起了大规模活动，为武汉的医院募捐，转发医生和护士描述医院物资短缺情况的求救信息。

纽约时报文章评论说：“这场疫情唤醒了一代人，其后果可能不亚于第二次世界大战或2008年金融危机的界定性效应，并可能破坏中共赖以生存的社会稳定。”

“本月，北京的一些就业者已返回办公室，但即使生活在逐步恢复正常，仍一些人也在质疑现状，质疑对他们政治上顺从的预期。未来几个月将检验中共是否能够减轻年轻人新产生的担忧，以及这种压力是否会逐渐化为更广泛的不满，削弱政府的合法性。”

“与发动了导致政府1989年天安门广场镇压的民主抗议活动的大学生不同，这一代人是在经济快速发展、充斥着官方宣传的环境中长大，他们对现状几乎从未表现过不满。”

“中国最近在遏制疫情方面取得的成功，帮助重新点燃了民族主义狂热。但是，如果新冠病毒大流行引发全球经济衰退，减少对中国商品的需求，结束中国几十年的经济增长的话，人们对中共的不满可能会加剧。由于政府遏制病毒的措施可能引发中国经济自1976年以来的首次收缩，许多年轻人已经开始担心自己的就业前景。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅