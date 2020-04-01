费解！中国无病徵感染人数单日较确诊2.6倍 港专家推算染疫总人数约为官方3倍

中国公布，没有病征的新型冠状病毒(俗称武汉肺炎)患者单日新增130人，较一贯公布的确诊人数还要多2.6倍，两者合计，中国的累计感染人数为83223人。不过，有关数据仍然远低于中共内部文件和国际专家的推算，根据香港大学与世界卫生组织传染病流行病学及控制合作中心总监高本恩教授推算，截至前日，中国的感染人数相信超过23万人，即是中国同期公布数据的2.8倍。

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中国卫生健康委员会公布，昨(3月31日)天新增36宗新增确诊个案，当中绝大部分是输入个案，令累计确诊病例增至81554宗。卫健委亦按决定，由今天起增加公布无征状感染者人数，而首次公布的单日新增感染人数是130人，是昨天新增确诊人数的3.6倍。把卫健委昨天公布的1541宗无征状感染人数相加，即无征状感染人数累计有1671宗，当中2人昨转为确诊人数，故此，两者相加的总感染人数为83223人。

除了单日无征状感染人数较同日的确诊人数多2.6倍令人费解之外，卫健委公布的无征状感染人数仍远低于《南华早报》上月23日引述的内部文件数据。根据《南早》这分从未被官方否认的报道，中国在2月底以前至少有4.3万多人在筛检时没有新冠病征，但测试结果呈阳性。若此，卫健委公布的无病征患者人数只及内部文件的3.8%。

另外，若以卫健委公布的无病征患者人数计算，无病征患者只占确诊人数的2%，远远低于国际研究的40%至60%的比例。相反，若以《南早》引述的内部文件人数计算，比例则较接近国际研究的下限。

中国过往不把焦征状恣染人数计算入确诊人数内，但有研究显示，无病征确诊患者的传染力不低。根据宁波市疾控中心传染病防治所人员近期在《中华流行病学杂志》发表的论文显示，确诊病例的密切接触者感染率为6.3%，而无症状感染者的密切接触者感染率亦有4.11%，认为二者差异不大。其后，总理李克强领导的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组要求必须突出做好无症状感染者的监测、追踪、隔离和治疗。卫健委于昨天改变不公布无征状感染人数的做法，并加强筛检，但继续不把无征收感染人数评算入确诊人数内。

高本恩：中国感染人数料逾23万欧美死亡人数两周内将大升

在香港，身为港大医学院公共卫生学院流行病和生物统计学分部主任的高本恩昨早在一个训练讲座上指出，不少患者因为没有病征或征状轻微而无法检测，故各地武汉肺炎的实际感染人数肯定较公布的多，香港和中国亦不会例外，他以钻石公主号邮轮的经验分析，可能有10%病人因为没有征状或病征轻微而可能没有求医，而确诊数字与是否有足够检测亦有关连。

他因应不同个案的定义，包括没有病征的感染个案来推算，中国内地实际感染武汉肺炎人数可能超过23万。有关数据是中国官方公布的2.8倍。

高本恩在训练讲座上又指出，不同国家的武肺死亡率有差异，与测试数目及疫情发展有关。他解释，重症患者平均在病发后三星期后不治，相信仍在爆发初期的纽约或其他欧洲国家的死亡个案在两、三星期后可能会大幅上升，预料有大规模爆发疫情的国家，死亡率最终会相若。

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