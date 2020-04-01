驻港解放军首次直升机训练意外一天后公布详情缺缺

解放军驻港部队一架直升机两日前在大榄郊野公园一带执行飞行训练任务时失事，原因有待调查。这是驻港解放军进驻香港22年来首次意外，但港府在一天后才公布事故，只表示没有市民受到损伤，至于涉事机员有否受伤、涉事机种和损毁情况，以及具体失事地点等数据均无交代。据当地居民表示，当日听到怪声时，该处一带大雾。

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保安局在驻港部队通告出现训练意外后数分钟亦发出公告，内容与部队相若，但交代事故没有涉及民居受损或市民受伤，又指驻军会根据驻军法处理及调查事件，局方会继续与驻军了解事件。根据香港法例和驻军法，军机意外由解放军自行调查，不受港府人员检查和扣押；但未知有关训练是否涉及公共利益而须事先通报港府。

驻港解放军的训练失事事故在前（上月30日）下午发生，港府在昨晚公布，但没有意外详情。曾任民航机师的立法会议员谭文豪质疑当局为何事隔一天才公布，而失事意外所在地的新界西议员朱凯迪则在其个人脸书上引述行山人士指出，昨天早上9时许，在八乡甲龙林径附近已见解放军和警察拉上封锁线，相信港府当时已得悉意外。

他又引述村民指，前晚5时许，听到直升机飞行声音，接着在八乡谢屋村后山方向雾里有几声古怪巨响，之后便再听不到直升机声，「但因大雾见不到烟或火。之后有多架解放军直升机轮流飞向后山方向，但因大雾没前进多久都调头。」

朱凯廸表示，「不能确定解放军隐瞒意外24小时的原因」，估计与解放军不希望泄露军机型号等军事资料、不希望现场和死伤者照片曝光或机上载有不可公开物资等原因有关。

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