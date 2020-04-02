中国疫情本土确诊续唱风景独好 无症状感染例小步增
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中国国家卫生健康委员今天公告，4月1日全国报告新增新冠肺炎确诊病例35例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例；新增疑似病例20例，均为境外输入病例。此外当日新增无症状感染者55例，其中境外输入无症状感染者17例。
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据路透社今天报道说，4月1日中国大陆新增新冠确诊35例均为境外输入，新增无症状感染者55例。
据中国国家卫生健康委员星期四公告，4月1日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例35例，均为境外输入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均为境外输入病例。此外当日新增无症状感染者55例，其中境外输入无症状感染者17例。
无症状感染者方面，当日转为确诊病例9例（境外输入转为确诊9例）；当日解除医学观察338例（境外输入解除医学观察12例）。尚在医学观察无症状感染者1,075例（境外输入226例）。
境外输入现有确诊病例701例（含重症病例18例），现有疑似病例152例。累计确诊病例841例，累计治愈出院病例140例，累计死亡病例0例。
当日新增治愈出院病例170例，解除医学观察的密切接触者1898人，重症病例减少37例。
该报道说，湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例145例（武汉145例），新增死亡病例6例（武汉6例），现有确诊病例1,132例（武汉1,128例），其中重症病例400例（武汉397例）。
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