习近平推人类命运共同体 编好中国抗疫援助故事 上位世界救星

华尔街日报今天报道说，中国政府正展开一项宏大行动，精心编写有关抗击新冠疫情的叙事，并将中国塑造成全球救星。据中国官员强调，中国国家主席习近平亲自指挥疫情抗击工作。中国外交部副部长罗照辉在一个新闻发布会上表示：「大疫当前，习近平主席提出的人类命运共同体这一理念更凸显出时代价值。」

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据华尔街日报今天报道说，中国借抗疫援助宣示全球领导地位。

周日，中国国家主席习近平视察浙江宁波的一处工业园区。与此同时，向东 7,500 英里，在中国成都一家拥挤的餐馆里，年轻人正在吃火锅庆祝隔离结束。在福建省，中国专家组前往机场搭乘包机去帮助已经不堪重负的意大利。据该报道说，上周，展示上述三个景象的图片并排发布在中国官方媒体新华社的推文中，体现了中国共产党的一项宏大行动，即精心编写疫情故事并将中国塑造成全球救星。

中国国家主席习近平上周在与二十国集团 (Group of 20) 成员国其他领导人的视频连线中表示，为遏制病毒在国内传播，中国付出巨大牺牲，现在将向其他国家提供援助。该报道说，中国最早出现新冠病毒疫情，最早付出了几千人死亡的代价，而现在，中国正利用疫情在全球蔓延来强化其对全球领导权愈加明确和坚定的主张，中国与美国长达数年的冲突也因此加剧。中国驻法国大使馆在推文中使用了更为直白的措辞。该使馆表示，当疫情肆虐全球时，各国的求助对象是中国，而不是「民主灯塔」美国；向 80 多个国家伸出援手的是中国，而不是美国。

报道称，这一波公关攻势，连同关键物资的输送，使得中国有能力去占领美国逐渐转向国内事务后在国际舞台上留下的空白，同时也帮助中国领导人分散国内民众的注意力。中国政府在疫情暴发初期的应对失误曾引发民众批评。

根据中国官方媒体的报道以及政府和公司的声明，在 3 月份的两周里，中国政府机构、企业和慈善机构共计向 89 个国家捐赠了超过 2,600 万只口罩、230 万个检测试剂盒以及其他物资。周二中国外交部称，获得中国疫情相关援助的国家总数已经达到 120 个。

在受到疫情重创的意大利等国，这些援助引发了当地民众的怒火，他们质问为何中国的支持比德国和美国等更亲密盟友来得更快。德国海关官员在这些天已经扣留了本来要运往南部邻国的医疗设备，以确保这些物资不会流向奸商。邻国捷克也查获了一批原本是要发往意大利的口罩。与此同时，中国向意大利发送了数以百万计的口罩，包装上印有一首意大利歌剧咏叹调的歌词。

据该报道，尽管法国也给罗马送去了 100 万只口罩，并且法国和德国的医院都接收了部分从意大利转移过来的病人，但欧洲的援助并没有那么迅速，而且沟通也不顺畅。法国官员表示，面对中国插足四分五裂的欧洲这种情况，他们无能为力。2 月初，当中国仍然是疫情中心时，欧盟和美国曾低调地向中国捐赠了总共 30 吨医疗物资。

除了提供物质帮助，中国政府还向欧洲和亚洲多国派遣了专家组，并通过视频电话会议对那里的医护人员给予指导，这类似于美国在 2014 年埃博拉疫情期间在国际上扮演的角色，当时美国国际发展署 (U.S. Agency for International Development) 向西非国家提供了关键的援助和建议。

智库德国马歇尔基金会 (German Marshall Fund of the United States) 的欧中关系专家 Andrew Small 在谈到中国政府试图改变疫情舆论时称，他们能够以如此之快的速度调整策略令人震惊。但 Small 认为，基本上从危机伊始，他们就已做好了为赢得这场战斗的宣传部署。

中国外交部表示，对于曾为中国抗疫提供援助的国家，中国定会投桃报李，并承担大国责任。外交部在针对《华尔街日报》发布的声明中称，中国无意博得赞许，但也绝不接受无端指责。

该报称，3 月 10 日是一个重要时刻，当日中国国家主席习近平赴武汉考察。在此之前，中共似乎深陷舆论漩涡。包括中国社交媒体用户在内的批评人士指责官员们起初隐瞒实情，最终酿成疫情蔓延。有人怀疑中国严苛的防控措施能否阻止疫情传播。通过赴武汉考察，习近平表明了中共对这一策略的信心。

同一天，美国总统特朗普 (Donald Trump) 在与参议员举行的一次会议上淡化了这场危机，他说：「我们处理得很好。会过去的，保持冷静就行了，会过去的。」随着美国的感染病例成倍增加，特朗普开始将该病毒称为「中国病毒」，隐晦地将疫情归咎于中国。作为回应，中国外交部对该病毒的来源提出质疑，称科学家们尚未确定该病毒来自武汉。

中国外交部发言人赵立坚开始宣扬这样的一种说法，即该病毒是去年 10 月来到武汉的美国军人带来的。中国国家电视台也认为这种可能性不小。美国国务院因这种说法召见了中国驻美大使，西方国家政府此后也指责赵立坚在全球面临新冠疫情危机的情况下散布不实信息。

与此同时，中国外交官、国家媒体和慈善机构开始宣布向受疫情冲击的国家提供物资援助。中国已经向中东疫情严重的地区运送了物资，主要是伊朗。如今，中国已向全球多个国家捐赠和销售了抗疫物资，中国官媒也经常对此进行正面报道。

华尔街日报说，中国企业也加入了这一行动。与电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司 (Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, 简称：阿里巴巴) 创始人马云 (Jack Ma) 有关的慈善机构已经捐赠了逾 1,400 万只口罩，其中包括马云从上海运到田纳西州孟菲斯的 100 万只口罩，同时运送的还有 50 万个试剂盒。中国通讯设备巨头华为技术有限公司 (Huawei Technologies Co.) 向包括西班牙、捷克、意大利、波兰和爱尔兰在内的几个欧盟成员国捐赠了数以百万计的口罩。马云公益基金会 (Jack Ma Foundation) 不予置评，并请记者查阅其网站和社交媒体账户。华为发言人 Joe Kelly 表示，大多数受助人表达了诚挚的感谢，但有一小部分人可能误解了他们的动机，而华为的动机就是在能够提供帮助的时间和地点帮助别人。

中国援助欧洲的规模最大的几批物资交给了奉行民粹主义、民族主义或持欧元怀疑论的领导人，这些领导人曾推动参与中国大型国际基建计划「一带一路」倡议。3 月 24 日，一架来自深圳的飞机载着 300 万只医用口罩降落在匈牙利。这些口罩包裹上都写着「Hajra Magyarorszag!」，意思是「前进，匈牙利！」这是当地的足球加油口号，也是匈牙利总理欧尔班 (Viktor Orban) 的竞选口号。飞机上塞满物资，欧尔班很高兴地走过飞机的狭窄通道，与中国机组人员碰触手肘，并说：「太棒了！」匈牙利总理欧尔班 (左) 与一名同事站在中国捐赠的医疗物资前。这里面包含 300 万只口罩，10 万个试剂盒以及 86 台呼吸机。包裹上贴着「前进，匈牙利！」的标签。在中国国家电视台转播的新闻中，欧尔班表示：「我可以这样描述我看到的情况：在西方，基本上所有东西都短缺。我们能够得到的帮助来自东方。」

捷克获得了从上海空运来的 110 万只防护口罩，该国总统泽曼 (Milos Zeman) 一直在推动让捷克成为「中国通往欧洲的门户」。

美国总统特朗普周一表示，美国计划向意大利运送价值约 1 亿美元的医疗设备。然而，在意大利疫情最严重的时候，物资却流向了美国。3 月中旬，美国空军将 50 万份在意大利制造的冠状病毒检测剂空运到田纳西州，此举引发了人们的愤怒，并与中国的行为形成了鲜明对比。天主教报纸 Settimana News 的专栏作家、意大利汉学家 Francesco Sisci 表示：「美国没有发挥领导作用。欧洲失去了存在感……几十年来，西方第一次迷失。」他说道：「在出现这种真空的环境下，中国做出了榜样。他们就在那里，提供了很大的帮助。」

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 上周在一次新闻发布会上说，他向包括意大利在内的盟国表示，美国致力于帮助他们应对新冠疫情。蓬佩奥称：「中国共产党对我们的健康和生活方式构成严重威胁，武汉病毒疫情清楚显示出这一点。」

在意大利，民粹主义外交部长路易吉·迪马约 (Luigi Di Maio) 是最强烈地称赞中国援助的人士之一。迪马约曾推动意大利参与「一带一路」计划。塞尔维亚首都贝尔格莱德街上的一处宣传牌，上面显示中国国家主席习近平的照片以及「感谢您，习大哥」的字样。中国向塞尔维亚输送了抗疫物资。

如同欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell) 在博客中所描述的那样，欧盟开始在「全球口水战」中反击。博雷尔写道：「我们必须意识到，这里存在着地缘政治的成分，包括通过倾向性陈述和『慷慨政治』增加影响力。」博雷尔称：「我们需要以事实为武器，保护欧洲不受诽谤者的攻击。」

中国外交部周一在北京举行的新闻发布会上弥漫着有关中国所起作用的紧张气氛。中国外交部发言人在会上反驳了荷兰和西班牙对中国生产的口罩和试剂盒质量的批评。华春莹说：「实际上，在中方刚刚开始抗击疫情阶段，我们收到的其他国家提供的物资中是有一些不合格的，但当时我们选择的是相信和尊重别国的善意，予以低调妥善处理。」当有记者问道如何看待有欧洲官员称中国利用向他国提供抗疫援助进行政治宣传时，华春莹对此表示愤怒。她问道：「他们是不是希望中国这时袖手旁观、无动于衷呢？」

中国商务部周二表示，正在加强对出口的新冠病毒相关抗疫物资的质量检查，以确保物资符合目的地国家的标准。

该报道指出，关于中国在抗击疫情和提供援助方面取得成功的议论给了北京一个提升其国际信誉的机会，就像中国在 2008 年金融危机期间所做的那样，当时，中国推出了一项巨额刺激计划，帮助提振了全球经济。

中国官员强调，中国国家主席习近平亲自指挥疫情抗击工作。中国外交部副部长罗照辉在一个新闻发布会上表示：「大疫当前，习近平主席提出的人类命运共同体这一理念更凸显出时代价值。」

在几周没有沟通之后，特朗普上周四同习近平通电话，讨论合作抗击疫情一事。在此次通电话前几天，特朗普曾表示将停止使用「中国病毒」一词。中国官媒报道称，习近平在与特朗普通电话时呼吁两国加强抗疫等领域合作，并表示中方愿向美方提供力所能及的支持。特朗普在与习近平通话之后发表推文称，中国对抗击这种病毒有丰富经验和深刻理解。特朗普表示：「我们正密切合作。致敬！」

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