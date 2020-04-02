新冠病毒重摧农产 甘肃密件动员群众储粮

近日一份署名“中共临夏州委办公室”的所谓秘密文件在网络热传，文件显示，3月17日，临夏州委召开专题会议，就粮食安全工作进行专题安排部署。”其中写道：“州委州政府和各县市要通过多种渠道千方百计调运储备粮食、牛羊肉、油盐等各类生活物资”，同时要“引导动员群众自觉存粮，确保每户储备3至6个月粮食，以备不时之需”。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲今天报道说，中国甘肃密件动员群众储粮，多地再掀抢购潮。消息说，甘肃该文件标注日期为2020年3月28日。

报道称，其实有约14亿人口的中国，乃是全球最大的粮食进口国，其中近80%的大豆需依赖于进口，每年还要进口超过一亿吨粮食。而在全球疫情下，多国推出临时措施禁止粮食出口，十天前越南宣布自3月24日起禁止出口大米；吉尔吉斯斯坦也禁止6个月内出口11种商品，主要是粮食与食品；哈萨克斯坦禁止小麦、胡萝卜等农产品的出口、泰国宣布停止出口大米和鸡蛋。

据该报道，而近日中国民众已对粮食需求产生恐慌心理。湖北、重庆等地出现了抢购潮。中国官媒则频繁刊文，强调中国粮食储备充足，以安抚民众。而多位网民也向本台反映，最近中国多个微信群群主被公安约谈，要求网民不要议论疫情、议论防护用品以及抢购粮食等负面议题，要“宣传正能量”、“歌颂祖国战胜疫情”等。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅