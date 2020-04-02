新冠病毒零号病人传是她?

据雅虎新闻今天报道称，音译为魏桂贤的这位57岁的女性在武汉的一个市场上是一家海鲜销售员，被指可能是第一个显示出这种新型冠状病毒的人。据《华尔街日报》报道，一名在武汉市场上出售海鲜的57岁女性可能是著名的“零号病患”，这是第一位被确诊Covid-19的人。

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据雅虎新闻说，无论如何，她都是首批检测Covid-19呈阳性的受试者之一。该报道问，冠状病毒：魏桂贤，“零号病人”？

该报道称，12月10日，当Covid-19仍然完全不为人所知时，中国武汉市海鲜市场的售货员魏桂贤经历了感冒的第一个症状。她决定在回去工作之前去当地的诊所。据她向中国门户网站The Paper解释道。 “每个冬天，我都会得流感。因此，我认为就是这样。”第二天，她回到诊所，接受了抗生素注射。只是她的状况没有改善。魏贵贤随后决定去医院咨询，以获得另一种医学意见。据海鲜市场售货员魏桂贤叙述说， “医生不明白我的病。他们给了我药。我总是感到更糟。我没有力量或精力。”

12月16日，魏桂贤在当地一家诊所接受首次咨询后的第六天，出现呼吸窘迫症。她决定去武汉的一家主要医院。那时，医生向他解释说，来自同一食品市场的其他患者也抱怨相同的症状。

该报道称，海鲜售货员被隔离，她的病情恶化，但她最终康复并在一月份离开医院。 12月下旬，卫生当局将冠状病毒与武汉海鲜市场联系了起来。

12月31日，武汉市卫生委员会报告了第一例Covid-19病例：27人，其中24人直接与武汉市场有关。魏桂贤（Wei Guixian）就是其中之一，她说感染可能发生在交易者共享的市场厕所中。

据雅虎新闻引述华尔街日报说，然而，对于零号病人，又有另外的说法，来自《南华早报》发布的中国机密政府文件消息。据这家香港日报报道，Covid-19于11月17日就在湖北省的一名55岁武汉男子身上被发现。

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