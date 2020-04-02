湖北有人健康绿码被确诊 多地加强检测 疾控专家安抚说无症状感染力低

中国新冠肺炎无症状感染者难防。中国多地近日陆续通报持有“健康码”绿码的湖北省民众，到当地以后却成为确诊病例。为此，深圳、甘肃等地已对来自湖北的民众加强进行病毒核酸检测。不过官方专家息事宁人说，无症状感染力低。

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据中央社今天报道说，持健康绿码被确诊，中国多地对湖北人加强检测。

湖北解封后，只要经过手机程式“健康码”认证显示绿码的民众，即可外出复工。在中央下令严禁对湖北返工者差别待遇后，大陆多地也明确表示，与湖北绿码互认。该报道引述湖北日报消息，随着离省通道解除管控，湖北民众的返岗务工之路越来越通畅。据湖北省人社部门统计，截至3月28日，全省累计460万人返岗就业，其中赴省外280万人，主要流向广东、浙江、江苏、福建及东北等地。

但来自湖北的返工者，近日陆续传出无症状感染者被确诊病例。深圳市今天通报新增2例无症状感染者，其中一例就是来自湖北。在此之前，广东佛山、惠州与甘肃兰州也陆续通报从湖北输入的无症状感染者，其中也有发病转为确诊。这些病患当初均持健康绿码入境。

为此，中国多地已升级防控措施，加强对来自湖北的入境人员进行病毒核酸检测。甘肃上月底要求，从湖北持绿码入境人员，若仅做过一次核酸检测者，须进行第2次核酸检测。

消息说，深圳卫健委1日也宣布，即日起，深圳市龙华区中心医院受理新冠病毒核酸检测网上预约，对象限于“14天内有湖北及境外旅居史无症状者”，每天开放100人；罗湖医院集团医学检验实验室为企业提供核酸检测及上门采样服务；协和深圳医院（南山医院）复工门诊正式开诊。

澎湃新闻指，山东菏泽3月29日对所有湖北入境人员抵达后，立即进行健康检查和血清抗体、核酸检测。此外，山东泰安多地也发布类似通知。报导引述多名湖北外出返工人员指出，湖北早期对外出返工的管理较为严格，需要有隔离14天的健康证明，还要单位出具复工证明，条件较为苛刻，能顺利外出复工的人很少。之后，随着政策一步步开放，个人申请填报获得“绿码”后，即可出行。

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