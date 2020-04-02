美国再推对华高科技出口更严厉新规

美国特朗普政府正在收紧规则，防止中国通过民用商业等途径获取美国先进技术、然后转为军用。这些措施可能会设置障碍，阻止中国企业从美国购买某些光学材料、雷达设备和半导体等。

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据路透社说，美国官员就控制对华高科技出口的新规达成一致。该报道引述几位消息人士，美国特朗普政府正在收紧规则，防止中国通过民用商业等途径获取美国先进技术、然后转为军用。美国高级官员在上周三的一次会议上就三项措施达成一致，但尚未最终敲定。这些措施可能会设置障碍，阻止中国企业从美国购买某些光学材料、雷达设备和半导体等。

该报道称，这些举措正在推进中。目前中美关系因新冠疫情和两国互相驱逐记者而恶化。

目前还不确定特朗普是否会批准。业内人士担心，包括取消许可例外的新规有可能会将中国消费者推向外国竞争对手的怀抱。据华盛顿贸易律师Eric McClafferty说，“要是他们开始取消针对特定出口的这些许可例外，将会带来寒蝉效应，”Eric McClafferty称，“会让人们更害怕向中国出口。”

美国白宫、商务部和中国驻华盛顿大使馆均未回应置评请求。

据消息人士称，一项修改是取消对民用产品的豁免；这项豁免规定，如果是用于非军事实体和用途，则可以在没有许可的情况下出口某些美国技术，从而放宽了对现场可编程逻辑门阵列(FPGA)集成电路等产品的出口。美国将针对中国进口方和中国公民取消这项出口豁免。FPGA电路由英特尔(Intel)(INTC.O)和赛灵思(Xilinx)(XLNX.O)等几家企业生产。

而赛灵思发言人在声明中表示，“赛灵思了解到拟议中对中国出口限制的加强，并且正密切关注形势发展。如果/当美国商务部出台新规定，我们将会遵守。”

路透社说，英特尔未予置评。

另一项修改将阻止中国军方在没有取得许可的情况下获得美国某些产品，即便是为民用而购买，例如数字示波器等科学仪器、飞机引擎和某些种类的电脑。此举若得以实施，可能将阻止一些对中国军方进口商的发货，即便他们宣称这些产品将用于医院之类的地方。

该报道说，最后一项修改将迫使向中国出口某些美国产品的外国企业不仅要取得本国政府的批准，还要获得美国政府许可。

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