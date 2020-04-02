美国情报指中国隐瞒疫情 欧盟报告控华俄发假消息削团结 世卫吁勿轻易指责

随着武汉肺炎疫情在欧美爆发，各方对中国的指责日渐明显。美国传媒引述消息人士指，根据情报当局向白宫提交的机密报告，中方隐瞒中国内地疫情，包括漏报确诊及死亡总数，更有不具名美国官员以「做假」来形容有关数据。另外，欧洲外事行动服务(European External Action Service)属下的组织发表报告，指欧盟官员认为，莫斯科和北京政府继续在社交媒体上发放虚假消息，目的是要削弱欧盟及其合作伙伴。

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世界卫生组织卫生紧急项目负责人瑞安(Michael Ryan)昨(1日)天在简介会上响应中国疫情数据是否可靠时表示，各国资源不同，只能按其资源和情况提交每日数据，但所有数据均建基于科学和证据。他呼吁各界不要把部分地方归类为「不透明」，称须考虑透明和团结。

美国的彭博通讯社当地时间1日晚上发表报道，指白宫已于上周接获情报机关的报告，当中指中方公布俗称武肺的新型冠状病毒情况时，故意提供不完整的病例及死亡人数，又不时更改病例的计算方法，例如长期没有把无征状的患者列作确诊个案。中国卫健委前(3月31日)天首次公有无病征患者人数，并由昨日起每天公布有关数据。

报道续称，白宫及中国驻美大使馆发言人暂时未对报告一事作出响应。但彭博同时引述共和党参议员萨斯(Ben Sasse)在白宫收到情报报告后发表的声明称，指美国患武肺死亡人数多于中国是错的，因为中共过往和现在均有就新冠疫情撒谎，以保障其政权，相信将来亦会继续撒谎。

中国于1月3日开始向美国通报疫情，但报道称中国疫情在去年底于湖北爆发。直至今(2日)早，根据美国美国霍普金斯大学数据显示，全球确诊人数已超过93万人，4.6万多人死亡，而美国的确诊人数已突破21万，4700多人死亡。反观中国，感染人数只有约82000宗，3300人死亡。

报道补充，其他国家，例如俄罗斯和伊朗的数据亦惹人疑窦，而中国《环球时报》总编辑胡锡进亦在其推特否认中国做假的说法。

另外，美国政治新闻网站 「Politico」亦报道，欧洲理事会因应俄罗斯的信息战而在2015年决议成立的东方战略司令部工作组(East Stratcom Task Force)发表最新报告，中俄继续用武汉肺炎疫情散播假报告，并在网上发布虚假消息，当中，俄罗斯自1月底以来已发布超过150条亲克里姆林宫的虚假消息，包括欧盟成员国摸着石头过河式的应对疫情方法令欧盟濒临分崩离析，又指克宫和北京的应对方法更佳。

报告续称，有关虚假消息只是在俄罗斯及意大利、西班牙和希腊等亲中国家的网上群组中流传，但随着疫情扩散，传播速度会急速飙升，欧盟内的少数族裔会较受影响，令他们对当局应对疫情的方法产生疑窦，削弱对当局的信任度。"

中俄均否认就疫情发布假消息。

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