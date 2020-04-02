记者无疆界敦促中国大使们停止攻击媒体报道新冠病毒

中国本土新冠疫情显示控制与缓解，世界其他地方疫情则在蔓延。据记者无疆界指控说，中国官方发起一轮由驻各国大使的攻击行动，向谴责批评北京处理冠状病毒爆发的媒体施压。据记者无疆界指，中国外交官必须停止就冠状病毒报道攻击媒体。

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据记者无疆界指出，中国外交官必须停止就冠状病毒报道攻击媒体。记者无国界组织（RSF）敦促中国驻世界各地的大使停止谴责批评北京处理冠状病毒爆发的媒体。

记者无疆界呼吁中国大使立即停止此类攻击。

据RSF东亚负责人塞维克·阿尔维安尼（CédricAlviani）援引题为“中国对新世界的追求”的报告说：“中国大使馆的这些声明反映了旨在控制国际媒体报道的中国政府最高层一致的政策。”

据记者无疆界指，秘鲁诺贝尔文学奖获得者马里奥·瓦尔加斯·卢萨因在《埃尔佩斯》和《共和国报》上发表的一篇评论文章称，如果中国是一个“自由和民主国家而不是专制”，冠状病毒危机就不会发生，被冠以“不负责任”的烙印。 3月16日，中国驻秘鲁大使馆由外交官梁瑜率领对该位作家发动指责。

由丛培武率领的中国驻加拿大大使馆于3月7日，26日和28日发表了三篇愤怒的声明，其中他指责《国家邮政报》对中国的审查制度进行了指控，并用“不负责任”一词形容“环球”和《邮报》的记者和消息来源，报道了有关在中国制造外科手术用口罩的故事。

记者无疆界批评说，中国驻澳大利亚大使馆由外交官成敬业率领，3月初向几位记者发送了一封电子邮件，指责他们将这一流行病“政治化”。

记者无疆界指控中国驻法国大使卢沙野（Lu Shaye）是攻击记者的悠久历史的外交官，卢沙野昨天又发表声明，指责“某些法国媒体”通过“无端侮辱中国”而“越过红线”。

据记者无疆界说，自一月以来，中国政权的审查政策一直被指责对冠状病毒蔓延有责任。迄今为止，该冠状病毒已经杀死了4万多人，感染了近90万人，现在已经成为一种流行病。

据记者无疆界说，在记者无疆界发表的2019年世界新闻自由指数中，中国在180个国家中排名第177。

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