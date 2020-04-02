陈平指倒习不太可能但中国人心思稳变

中国企业家陈平先前转发一封要求召开中共政治局扩大会议、检讨中共总书记习近平适任性的公开信，受到瞩目。据陈平接受自由亚洲采访，指这封信的诉求不太可能发生，但反映中国社会的“人心思稳变”。据陈平认为，中国的共产党员有9000万人，当中至少有7000万人与体制有利益关系；相对有力的企业家阶层的根据地大多都在中国，即便他们都希望中国变好、官方权力受到制约，但也期望中国别陷入混乱。

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据中央社今天报道说，陈平谈公开信指倒习不太可能，但中国人心思稳变。

中国企业家陈平先前转发一封要求召开中共政治局扩大会议、检讨中共总书记习近平适任性的公开信，受到瞩目。阳光卫视集团董事长陈平近日接受自由亚洲电台（RFA）专访时指出，基于中共现有体制，信件内容的要求不太可能发生。但他认同的是，这封信是中国民意的最大公约数，反映出“人心思稳变”。

该报道称，陈平是中国知名媒体人与企业家，曾在1984年参与有“莫干山会议”之称的“中青年经济科学工作者学术讨论会”，推动中国经济体制改革。据陈平认为，考虑到中国广大的阶层和各方面要素，即使中国的变革是必然且正在到来，但仍会以“稳变”为主。但有些声音认为，“稳变”的看法是给中共“洗地”，这类声音通常代表一种极端心态，希望中国以传统、改朝换代的方式改变。

他指出，中国的共产党员有9000万人，当中至少有7000万人与体制有利益关系；相对有力的企业家阶层的根据地大多都在中国，即便他们都希望中国变好、官方权力受到制约，但也期望中国别陷入混乱。

据陈平提到，除了中国内部的考量，美国的政界、企业界和资本界即便希望中国朝“普世价值”的方向前进，但同时也不希望中国发生动乱。他认为，习近平无论是下台，还是被迫发生转变，信件的内容都昭示著民意的潜流，认识到这个国家的方向该往何处走。

据该报道说，陈平日前转发的公开信提到，建议召开中共政治局扩大会议，检讨习近平是否适合继续担任国家领导人，以及中国的经济、外交、港澳台等政策，引起外界关注与热议。

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