中国官方呛 世界抗疫领导权不是吹出来争出来的

新冠肺炎疫情重灾区转向欧美，中国则变成提供救援的一方，让一些欧美舆论忧心，中国借由援助疫情作为地缘政治武器，提高影响力。中国外交部发言人华春莹3日对此回应称，乐意与其他国家分享中国抗疫经验，但不会把它用作地缘政治的武器或工具，华春莹认为领导权不是靠吹就能吹出来的，她表示，这是中国作为一个负责任大国应尽的责任和义务。

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据中国时报今天报道说，借疫情提高影响力？陆外交部：领导权不是吹出来争出来的。中国外交部3日的记者会，有媒体询问，近日西方有一些声音认为，中国正将这场新冠肺炎疫情转变为地缘政治武器，以提高影响力。

中国外交部发言人华春莹对此表示，这场疫情是一场突如其来的遭遇战和阻击战，在战场上战斗最激烈的时候，有谁会想到今后怎么去论功行赏吗？至于中国在抗击疫情防控当中，有一些比较有效的做法和有益的经验，我们很乐意同其他国家分享，但我们不会把它用作什么地缘政治的武器或者工具。

据华春莹说，“再说领导权也不是说靠吹就能吹出来的，靠争就能争出来的。如果我们的一些有益的理念、做法和经验，能够为今后世界公共卫生安全和治理做出一些积极贡献，我想那也是中国作为一个负责任大国应尽的责任和义务”。

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