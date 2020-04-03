习近平浙江行 官媒加大对外宣传中国信心

官媒人民日报海外版今天称，习近平此行向世界传递中国信心，同时坚定今年包括脱贫等经济目标不后退。中共总书记习近平3月29日前往浙江视察，中国籍此宣告中国逐渐摆脱疫情，要全力发展经济。

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据中央社今天报道说，习视察浙江，官媒：宣示既定战略目标不后退。

习近平3月29日至4月1日在浙江就统筹推进2019冠状病毒疫情防控和经济社会发展工作进行调研。当时分析指出，相较习近平3月10日视察武汉旨在宣示疫情得到控制，稳定民心，这次浙江视察是在宣告中国进入“后疫情”时期经济重建。

中央社说，中国今天的报导也说，习近平的浙江之行，释放出强烈的积极信号，代表中国并未因全球性挑战而在既定战略目标上选择后退。

2020年是中国各项目标预计要达成的一年，包括脱贫、建成小康社会。人民日报海外版说，虽然疫情一度迫使中国按下暂停键，但是随着国内防疫态势好转，中国经济社会正在迅速恢复正常。习近平在浙江强调奋力实现今年经济社会发展目标任务，就是表达了中国对2020年的信心。

世界经济贸易成长受到全球疫情严重冲击，对中国经济发展特别是产业链恢复带来新的挑战。习近平在宁波舟山港说，即便国内打赢了，国际疫情形势也可能影响我们，所以要积极参与到国际疫情防控合作中去，代表中国将积极参与世界各国防疫。

官方报导说，目前，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了物资援助，中国企业也向100多个国家和国际组织捐赠了医疗物资。报导特别指出，浙江曾经是习近平长期主政的地方，习近平主政期间提出“八八战略”等促进浙江经济发展，并用笔名“哲欣”写下“之江新语”，显示浙江对习近平的政治意义。

据中央社称，人民日报海外版说，在全球面临疫情挑战的关键时刻，习近平来到浙江考察，也向世界传递了中国信心。

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