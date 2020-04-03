任案显落地? 王岐山今露面陪同习近平植树活动

据新华社报道，中国国家主席、中共总书记习近平今日（4月3日）早上在北京参加义务植树活动，他指在全国疫情防控工作形势持续向好、复工复产不断推进的时刻，参加义务植树，是以实际行动促进经济社会发展和生产生活秩序加快恢复。港媒注意到陪同习近平出席植树活动的中共领导人当中，包括有2月27日接见外宾后，再无露面的国家副主席王岐山。

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据苹果日报今天报道，新冠肺炎，习近平植树称疫情向好，神隐逾月王岐山首露面。

该报道引述官方消息，习近平向其他参与植树的社区工作人员表示，社区防疫工作功劳很大，但之后的任务还很繁重，既要加快复工复产，也要坚持外防输入、内防反弹，强调日常防范传播等是社区的主要任务，要确保社区居民生命安全和身体健康。习近平又表示，义务植树，除了是以行动促进经济发展，加快恢复生产生活外，也是倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念，促进人与自然和谐共生。习近平指，在中共十八大以来，生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，全国开展大规模国土绿化行动，实现了森林资源连续增长，对减少土地沙漠化面积，应对气候变化有重要贡献。

同场的领导人尚有国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书、全国政协主席汪洋、中央政治局常委王沪宁、中纪委书记赵乐际、国务院副总理韩正和王岐山等。

据苹果日报说，当中，以王岐山的出现最受关注。有传自王岐山的好友、华远集团前总裁任志强在武汉肺炎爆发，撰文讽刺习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”被捕后，王岐山一直未见露面。据消息谓，任志强触怒习近平，以致北京下令“任何人不得插手，不能介入，不能求情”，王岐山某种程度上“已经靠边站了，对习近平没有什么制衡”。

该报道说，根据公开资料显示，王岐山对上一次公开活动，已是2月27日会见塞尔维亚第一副总理兼外长。

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