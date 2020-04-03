新冠病毒 中国新报疫情无症状感染者新增60例

中国国家卫生健康委员今天报告新增新冠肺炎确诊病例31例，其中29例为境外输入病例，2例为本土病例（辽宁1例，广东1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例12例，均为境外输入病例。湖北连续无新增。

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据路透社今天报道说，4月2日中国新增新冠肺炎确诊31例境外输入29例，新增无症状感染者60例。

据中国国家卫生健康委员周五公告说，4月2日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例，其中29例为境外输入病例，2例为本土病例（辽宁1例，广东1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例12例，均为境外输入病例。

当日报告新增无症状感染者60例，其中境外输入无症状感染者7例；当日转为确诊病例7例（境外输入转为确诊7例）；当日解除医学观察101例（境外输入解除医学观察5例）。尚在医学观察无症状感染者1,027例（境外输入221例）。

当日新增治愈出院病例163例，解除医学观察的密切接触者1,990人，重症病例减少50例。

该报道称，境外输入现有确诊病例710例（含重症病例19例），现有疑似病例135例。累计确诊病例870例，累计治愈出院病例160例，累计死亡病例0例。

截至4月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1,727例（其中重症病例379例），累计治愈出院病例76,571例，累计死亡病例3,322例，累计报告确诊病例81,620例，现有疑似病例135例。累计追踪到密切接触者710,985人，尚在医学观察的密切接触者19,533人。

湖北新增确诊病例0例，新增治愈出院病例141例（武汉141例），新增死亡病例4例（武汉4例），现有确诊病例987例（武汉983例），其中重症病例349例（武汉346例）。累计治愈出院病例63,612例（武汉46,461例），累计死亡病例3,203例（武汉2,563例），累计确诊病例67,802例（武汉50,007例）。新增疑似病例0例，现有疑似病例0例。

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