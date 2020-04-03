武汉李文亮吹哨被“烈士”，“发哨人”艾芬医生疑失踪

被中国公众视为“吹哨人”的已故武汉中心医生李文亮星期四（4月2日）被湖北当局评定为“烈士”。他生前曾经因披露新冠病毒疫情而遭当局训诫。但与此同时，被视为是李文亮“发哨人”的艾芬医生近期被怀疑“失踪”。

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据美国之音报道称，武汉李文亮医生被“烈士”，“发哨人”艾芬医生疑失踪。据中国官方喉舌央视说，湖北近日将李文亮等14名牺牲在新冠肺炎防疫一线的人员为首批“烈士”，其中李文亮、江学庆、梅仲明等人是武汉中心医院医师，刘智明是武昌医院院长，夏思思是武汉协和江北医院医师，彭银华是武汉江夏区第一人民医院医师。2019年12月底，李文亮等8名医生在个人微信等社交媒体上对外披露武汉疫情，全部被警方通报为造谣，遭到训诫处罚。

该报道称，李文亮在2月6日因感染新冠病毒不治去世后，中国网络爆发不满、悲愤和对政府官员的谴责，网友公开要求言论自由。中国当局在加紧对网络言论镇压的同时，宣布派调查组调查李文亮事件。不过，在国家监委调查组历经一个多月的调查后，仅以将抓捕李文亮的地方派出所“对李文亮医生出具训诫书不当，执法程序不规范”作为结果告终，引发网民不满，质疑缺乏说服力，是避重就轻，文过饰非。

同时，与李文亮为同事、被视为“发哨人”的武汉中心医院急诊科医生艾芬去年12月底首先在微信上传播疫情信息，李文亮就是因为转发艾芬医生发出的信息而遭到警方训诫。有报道称，艾芬医生目前行踪不明。

据《人物》杂志3月10日报道，艾芬本人也遭到医院领导和纪监部门严厉警告。艾芬后悔当时被领导训斥后没有继续吹响哨声。该杂志对艾芬的专访，记录了她的亲身经历，第一手的见闻，从医生的角度，叙述了武汉疫情发生、发展、发现到公开的血泪陈述。《人物》对艾芬的专访在习近平武汉视察的当天刊出，文章出来后，立刻被中共宣传部门紧急全网删除。

该报道引述澳大利亚著名新闻节目《60分钟》3月29日消息称，被称为“发哨人”艾芬医生已失联，下落不明。不过，报道发出后，艾芬的微博当天晚10点39分贴出一张江汉口的照片，并配有简单文字。这也是艾芬微博的最后更新。目前外界仍无法确定她的行踪。

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