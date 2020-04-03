武汉解封倒计时 变数或也与时俱增

中国湖北武汉4月8日将恢复对外交通，但当地疫情防控指挥部人员今天却称，近期人员流动加大、居民松懈防范，且传出无症状感染者和康复人员出院后又测出病毒，因此社区封控措施将持续。

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据中央社今天报道说，武汉解封添变量，复发频传社区封闭管理持续。消息称，湖北武汉4月8日将恢复对外交通，但当地疫情防控指挥部人员3日却称，社区封控措施将持续。

中央社今天引述中新社今天消息，武汉市新冠肺炎（2019冠状病毒疾病，俗称武汉肺炎）疫情防控指挥部2日下发“关于建立疫情防控长效机制持续做好小区封控管理工作的通知”，其中提及将建立疫情防控长效机制，持续做好社区封控管理。中新社报导并引述武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部相关负责人表示，目前武汉疫情传播已基本阻断，初步实现社区干净、社会面干净，99%的居民社区无疫情，取得阶段性重要成效。

但这名负责人坦言，湖北解封后，武汉市内人员流动明显加大，市外人员流入大幅增加，居民防范意识有所松懈，特别是无症状感染者和康复出院后复检为阳性患者的出现，以及境外输入压力的增加，武汉疫情防控形势依然严峻，外防输入、内防反弹的任务依然繁重复杂。

消息指，因此这名负责人表示，当地将建立疫情防控长效机制，持续做好社区封控管理。

报道引述通知要求，各区要继续强化社区封闭管理，落实出入口管理岗位责任制，对进出社区人员严格落实身份必问、资讯必录、体温必测、口罩必戴的要求，引导居民非必要尽量不出门，坚决切断传染源、阻隔传播途径。通知也指出，各区要严格按照社区疫防要求，加强对重点族群的疫情排查，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。要加强无症状感染者、复阳（复检为阳性）人员及境外省外返汉出现健康异常人员的跟踪排查，确保第一时间检测、隔离所有密切接触人员，绝不放过任何一个传染源。

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