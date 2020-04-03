法国智库评估世卫组织应对新冠危机方式及中国影响

香港电台负责人因记者采访世界卫生组织助理总干事时提问台湾问题而被指控违反一个中国原则，一方面凸显香港新闻自由受到严重威胁，另一方面也凸显世卫组织在此番新冠危机中与北京的暧昧关系。法国知名智库蒙田学院（Institut Montaigne）日前发表对世界卫生组织处理新冠危机的首份评估报告。

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是法国汉学家高德蒙教授。（François Godement ）报告指出世界卫生组织总干事谭德赛在此次危机中带有明显倾向性地一味信任中方提供的信息，这是其他国家今天面对危机措施不及 的部分原因之一。报告在梳理的新冠疫情爆发的时间表以及世卫组织在各个阶段说做出的明显不合时宜的反应之后，提问道：这是世卫组织总干事谭德赛一个人的问题还是联合国各大机制内存在的普遍现象？

事实上，造成世卫组织偏袒中国的原因，并非是由于中方对世卫组织提供了大量的资金，因为事实上中国缴纳的分摊金十分有限，但是却彰显联合国多个机构难以应对中国的外交攻势的普遍现象。

报告指出，在联合国的其他机构也同样存在同样的受中国影响的问题，比如说，联合国难民署，就不断对中国的一带一路赞不绝口，而一带一路与难民没有紧密关联而且中方提供的资助金额也仅为130万美元，远远低于美国的16亿美元，以及欧洲的12亿美元。报告因此指出，中国的影响力并不是以金钱来衡量，而在于他的外交影响力，在于他在地缘政治上所占有的份量，也就是对他国的投票意图的影响力，这在联合国机制的运作体系中举足轻重。

报告最后指出，危机过后，追究责任的时刻将会到来，世卫组织无疑会首当其冲成为替罪羊，但是，如果说一些弱小的国家的政府可以以世卫组织的错判作为借口的话，发达国家的政府还必须面对自身必须承担的责任。

必须肯定的是世卫组织的通报信息以及协调功能是无法取代的，但是如何避免该组织受到专制国家的影响，这才是关键所在。对官方信息提出质疑无疑是第一步。

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