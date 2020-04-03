法美希望五常急开新冠峰会 中美病毒起源吵瘫安理会

特朗普和马克龙希望召开联合国五常特别视频会议讨论冲突地区防疫措施，但“中美之间因病毒起源地的争吵令安理会陷入瘫痪”。

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截至目前，新冠病毒肆虐全球已造成至少5万7千人死亡，感染人数超过108万人，188个国家与地区未能幸免。4月3日星期五，爱丽舍宫和白宫宣布，法国总统马克龙和美国总统特朗普希望在近期召开联合国五场特别共勉视频会议，讨论冲突地区的防疫措施，增强联合国框架内合作，抗击新冠大流行病。爱丽舍宫同时提醒，“这一途径近一直未能达成…本次面对疫情，五常峰会将是非常特殊的”。法新社华盛顿站解释称，联合国安理会多个星期以来“一直因为美国和中国纠结新冠病毒到底源自何处争吵而陷入瘫痪”，“美国在联合国的所有讨论或文件当中都会强调病毒起源”。

一周之前，马克龙曾经呼吁联合国五常当中另外四国领导人就世界范围冲突地带立即停火，组织平民防疫而展开对话，寻找解决途径，但法新社引述一位匿名外交官的话表示，“美国合众国之间争吵不断，分歧加剧”。

法方认为，五常之间的视频会议将有助于情况解冻，爱丽舍宫表示，面对新冠大流行病，联合国安理会必须有所作为。以德国为首的安理会非常任理事国已在本周四提请就新冠疫情召开会议。联合国秘书长古特雷斯周五表示，这场会议可以在下周举行。但很有可能要排在美国与法国总统希望的五常会议之后。

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