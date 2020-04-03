港台英文“脉搏”问世卫高官争议扩大 香港新闻记者签名运动抗议

港台英文节目“脉搏”（The Pulse）记者日前透过视讯访问世界卫生组织高级顾问艾沃德（Bruce Aylward），期间询问世卫会否重新考虑接纳台湾。此事日来惹起争议，亲北京阵营人士以及港官抨击港台作为官方机构，询问这样的问题有违中国国家利益及触犯“一中”原则，此举遭香港新闻界抗议。

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据中央社今天报道说，声援港台拒政治干预，港新闻工作者发起签名运动。

香港电台节目询问世卫组织有关接纳台湾的问题，引来港官员批评。香港一批新闻工作者今天发起网上签名运动，要求商务及经济发展局局长邱腾华“立即停止政治干预港台”。

该报道称，这项“捍卫新闻自由”的运动由一批港台节目顾问团成员发起。他们发表公开信，要求邱腾华华停止“政治干预”港台的日常编采工作，并立即撤回批评The Pulse节目和指控港台违反使命等“失实”言论。公开信强烈谴责“邱腾华干预港台编采自主和高调向广播处长施压，以达致要求港台自我审查之目的，严重损害言论和新闻自由”。

该报道说，港台英文节目“脉搏”（The Pulse）记者日前透过视讯访问世界卫生组织高级顾问艾沃德（Bruce Aylward），期间询问世卫会否重新考虑接纳台湾。此事日来惹起争议，亲北京阵营人士抨击港台作为官方机构，询问这样的问题有违中国国家利益及触犯“一中”原则。

商经局发言人昨天对此事作出回应，指局长邱腾华认为该集节目当中的表达，有违“一个中国”的原则及约章中香港电台作为公共广播机构所订明的目的和使命。

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