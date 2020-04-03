瑞典报纸直呼近平冠状病毒 中国使馆怒呛反科学

2019新型冠状病毒全球至今已累计破百万人染疫，然而，身为疫情爆发起始点的中国，近期不停利用舆论撇清疫情爆发点，并透过官媒与党媒引述有利报导，将源头指向它国。瑞典媒体《每日工业报》（Dagens industri）日前刊登评论，并画上了“近平冠状病毒”的图样。直指中国不断透过舆论卸责。对此，中国驻瑞典大使馆则发出声明回应，反指瑞典媒体与该篇作者藐视科学。没有消息透露中国方面是否加大对瑞典的反击与报复。

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据联合新闻网今天报道说，瑞典媒体绘“近平冠状病毒”，中驻瑞典大使馆反指“藐视科学”。消息指《每日工业报》3月30日在报纸上刊登评论文章，并把习近平头像和冠状病毒图案融为一体。

该报道称，中国近期不断宣扬中国非病毒起源地、国内抗疫成功，《每日工业报》3月30日在报纸上刊登评论文章，作者为驻亚洲的自由记者尼兰德（Johan Nylander），报道内容直指中国领导人习近平导致病毒爆发、操控疫情数据的舆论，且不断散布“病毒并非来自中国”的说法。《每日工业报》更把习近平头像和冠状病毒图案融为一体，意指“近平冠状病毒”。

对此，中国驻瑞典大使馆则发出声明回应，指出《今日工业报》记者尼兰德近日发文称“新冠病毒是中国制造”。这是将病毒与特定的国家和地区联系，是将病毒溯源这一复杂的科学问题政治化，不仅是对科学的藐视，在全世界团结一致合作抗疫的背景下，更是暴露了其狭隘和对生命的亵渎。对此强烈谴责和坚决反对。《今日工业报》发表尼兰德这样严重违背科学的谬论，是极不负责任的。

据中国驻瑞典大使馆称，新冠病毒溯源问题是个复杂的科学问题，需要遵循科学、专业的意见。“我们与病毒的斗争无关社会制度或地缘政治。我们敦促尼兰德和瑞典一些媒体崇尚科学，停止污名化，真正为瑞典、为全球抗疫事业做点有益的事。”

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