中国/新冠肺炎

病毒冲击中国财政收入锐减 浙江拜科技福一枝独秀

阿里巴巴集团杭州总部夜景。摄于2014年11月11日 路透社/Aly Song/Files

中国公布财政收入数据，二月份是中国疫情高峰期，经济活动处于休克状态，地方政府财政收入亦大受影响，据各省市近期陆续公布二月分财政收入，表现最差的当然是湖北，扣除土地收入后的财政收入，同比下降了98.5%;湖北旁边的河南，亦大跌三成; 出口大省广东，亦大跌两成七。自由亚洲今天报道说，大部分省市降幅都在两成以上，而在众多省市中一枝独秀的是浙江省，财政收入居然只轻微下跌1.3%。