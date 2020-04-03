病毒冲击中国财政收入锐减 浙江拜科技福一枝独秀
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中国公布财政收入数据，二月份是中国疫情高峰期，经济活动处于休克状态，地方政府财政收入亦大受影响，据各省市近期陆续公布二月分财政收入，表现最差的当然是湖北，扣除土地收入后的财政收入，同比下降了98.5%;湖北旁边的河南，亦大跌三成; 出口大省广东，亦大跌两成七。自由亚洲今天报道说，大部分省市降幅都在两成以上，而在众多省市中一枝独秀的是浙江省，财政收入居然只轻微下跌1.3%。
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据自由亚洲今天报道，中国全国财政收入大滑坡，唯独浙江一枝独秀。
该报道称，由于财政收入不计入卖地项目，所以基本上可以排除卖地收益这因素。
报道引据中国经济学者解释，浙江是多家巨型科网企业的总部，阿里巴巴，天猫、淘宝、支付宝，就在杭州，而浙江经济其中一项重要支柱，也就是信息传输软件和信息技术服务业。浙江省政府三月底公布的数字显示，1-2月份政府税收增加，主要贡献的就是来自信息传输软件和信息技术服务业，增长达311.3%”。
报道称，只要细心想一想，疫情期间几乎所有人都呆在家里，玩网上游戏、上网课、网购，几乎占据了所有人的家庭生活，难怪科网企业水涨船高。
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