美一众议员推特投票征病毒名 中共病毒称冠 传中国人投票多

新冠肺炎持续肆虐，全球确诊人数至今已突破100万，欧美国家近日更是以倍数成长。美国亚利桑那州一名众议员日前在推特发起“为新冠病毒（COVID-19）命名”的票选活动，吸引3万4千多人参加。令人意外的是，CCP virus（中共病毒）超越武汉肺炎（Wuhan virus），以52%的得票率高票当选。据信投票者多为中国人。有评论指中国官方料厉批此一举动。

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据联合新闻网今天报道说，美众议员办投票为病毒命名，结果由“中共病毒”夺冠。美国众议员戈萨在社群网站让大家投票，询问“哪个才是这个病毒最好的名字？”

美国亚利桑那州一名众议员日前在推特发起“为新冠病毒（COVID-19）命名”的票选活动，吸引3万4千多人参加。令人意外的是，CCP virus（中共病毒）超越武汉肺炎（Wuhan virus），以52%的得票率高票当选。

该报道说，美国确诊患者近期大暴增，也不断传出口罩、呼吸器等医疗器材匮乏的情形。中国先前却不断试图将病毒起源地指向美国，缓解全球舆论抨击，并帮中共解围。因此，众议员戈萨（Paul Gosar）才在社群网站让大家投票，询问“哪个才是这个病毒最好的名字？”

戈萨在上月31日表示，这项调查仍在进行中。一夜之间，大约有20,000名中国人（从姓名和头像判断）对CCP virus投了赞成票，从他们的评论可以了解他们的观点和痛苦。他说，“谢谢这些中国人，你们的留言告诉了我们为什么CCP virus（中共病毒）是这种病毒准确的名称。”

该报道称，推文下方涌入许多留言，纷纷表示“因为病毒就是共产党放的，跟我们中国人无关，我们也是被害者，我们与共产党不一样，不能让共产党绑架我们中国人。”、“感谢您，感谢您给了一个机会让我们投票！”

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