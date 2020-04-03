陈冯富珍任职清华高干 谭德塞道贺也谢习主席领导

清华大学万科公共卫生与健康学院4月2日在北京成立。清华大学中共党委书记陈旭宣布，原世界卫生组织总干事陈冯富珍被聘请为该院首任院长。世界卫生组织现任总干事谭德赛当天为此道贺，并感谢习近平的领导。

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据自由亚洲报道说，原世卫总干事陈冯富珍清华高就，谭德赛感谢习近平。

清华大学万科公共卫生与健康学院4月2日在北京成立。清华大学中共党委书记陈旭宣布，原世界卫生组织总干事陈冯富珍被聘请为该院首任院长。身兼十三届中国全国政协常委身份的陈冯富珍在致辞中表示，当前世界多国面临严峻挑战，防控疫情的发展需要全球各国共同协作，她希望借此助力中国的国家公共卫生制度体系。

该报道引述据新浪网披露，世界卫生组织现任总干事谭德赛当天也发出祝贺视频，他感谢习近平的领导，感谢清华大学响应习近平的号召，并且期待未来该院与世卫组织加强合作。

自由亚洲说，新冠疫情蔓延全球之际，中国共产党局监控、隐瞒信息，以及对国际卫生组织施加影响力等后果正引发舆论反思，要求罢免谭德赛的呼声也日渐升高。

据消息说，由加拿大人发起的罢免谭德塞联署运动已征集近70万人签名。

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