风向或闯祸? 财新陷“卖国媒体”口水浪尖

世卫组织唯诺事件可能连带财新再躺枪。香港电台因该台英文节目记者，早前以电话访问世衞助理总干事艾华特（Bruce Aylward）有关世卫是否应接纳台湾加入的问题而引发风波。一向敢言的内地《财新周刊》前早的一期的封面，则因被指将中国丑化成病毒，以及抬举美国，而遭内地网民口诛笔伐，指为“卖国媒体”。更网民在网微形容，《财新周刊》如同内地版香港电台，“恶劣情况”甚至有过之而无不及。

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据苹果日报今天报道说，《财新》封面丑化中国成病毒被斥卖国，网民斥内地版香港电台。

该报道称，《财新周刊》早前一期的封面，被指丑化中国，抬举美国。

苹果日报说，引发今次风波的第896期《财新周刊》，是于上月16出版，封面主题是〈美国战疫：能否及时阻止新冠病毒攻陷全美，全乎全世界〉。乍听之下，并无不妥，但对于内地一众“玻璃心”来说，却是大逆不道，有抬举美国之嫌。不过，最令内地网民不满的，其实是封面的图像设计。

这期封面以类似“牛顿球”（Newton\'s Cradle）的撞铁球摆饰作为背景，第一个铁球是红色的病毒，正撞向绘有美国国旗的第二个铁球，而第三个铁球则明显是像征地球，当中的意思十分清楚，就是武汉肺炎病毒撼动美国，所生产的连所反应，全球必须受到更为巨大的影响。

该报道称，看在内地网民眼中，这种表达方式竟然是“别有用心”、“居心叵测”的卖国行为。微博大V@平民王小石，直指：“《财新周刊》声嘶力竭高呼：能否及时阻止新冠病毒攻陷全美，关乎全世界”，又指“‘财新封面图片素材来源病毒表面有五星’，居心叵测啊！”网民@侠骨柔情的杨华，就认为：“看来，政府是包容这样的卖国媒体的”。

另一网民@在梦幻岛等你，则形容《财新周刊》这次引起的波，如同“内地版香港电台，还不少呢。中国媒体自由度看来比美国高多了啊，长期阳奉阴违就算了，现在都可以公然卖国了。”

该报道称，观察者网的“风闻社区”，网民“阿萨尔盖”，就将《财新周刊》在与2月17日出版的892期封面《保卫湖北：勾勒湖北防疫战全景，寻找终止疫情的密码》，和这一期作比较。其他网民留言，狠批《财新周刊》：“查了下这个财新，它的社长在西方媒体届评价很高啊”、“财新是敌人资助的，由国内敌人代理人指挥的，以推翻社会主义制度为主要任务的反动机构，无论其雇员如何认真工作，如何‘秉持良心’，都无法改变这个基本的设定”。

据苹果日报称，《财新周刊》是财新传媒旗下财经类杂志，由内地资深传媒人胡舒立创办，一向以敢言见称，有传其背后“靠山”是国家副主席王岐山。事实上，在这次武汉肺炎疫情中，财新系传体就表现得相当出位，曽发表多篇道报，踢爆武汉疫情失控，同时质疑有关当局隐瞒疫情令病毒大爆发肇祸，但随后均被删除或屏蔽。

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