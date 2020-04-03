高层关注无症状感染 钟南山吁警惕密切接触与自重点疫区的传染

中国官方最新通报，昨天新增31例武汉肺炎确诊病例，其中7例原为无症状感染者。中国工程院院士钟南山说，应更加注意两类无症状感染者，包括确诊患者密切接触者以及来自重点疫区的人员。

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据中央社今天报道说，钟南山指应更加注意两类无症状感染者。中国国家卫生健康委员会高级别专家组组长钟南山昨天在新冠肺炎（2019冠状病毒疾病，俗称武汉肺炎）疫情防控国际经验分享会，做了上述表示。

据北京财新网今天引述钟南山说，“无症状感染者也具有传染性，应该更加注意两类无症状感染者：确诊人员的密切接触者和来自重点疫区的人员”。钟南山并指出，“疫情在有些国家扩散很快，一天就增加1万病例，这是个大问题”。他强调，“如果一些国家控制不了疫情爆发，就会给全世界带来灾难，没有哪个国家能置身事外，这是我最担心的”。

无症状感染者对武汉肺炎疫情的影响渐受重视，中共中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组日前要求加大对无症状感染者的筛查力度；国家卫健委则自4月1日起，在每日疫情通报中公布无症状感染者相关情况。据官方今天通报，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团2日报告新增60例无症状感染者，其中境外输入7例；当日转为确诊的有7例，皆是境外输入；解除医学观察101例（5例境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者1027例（221例境外输入）。

中国政府目前虽尚未将无症状感染者列为确诊，但无症状感染者已具传染力，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友昨天在“疫情防控与医疗国际合作”记者会表示，无症状感染者的传播效率约相当于确诊病例的1/3，造成流行的可能性很小。

中央社说，不过，宁波市疾病预防控制中心传染病防治所陈奕等专家稍早前曾发表论文说，2019冠状病毒疾病无症状感染者的传染率与出现症状的确诊患者不相上下，与病毒带原者接触的人群中，家人、进香客的被感染率最高。

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