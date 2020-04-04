中国隆重哀悼病毒死者 或激发悼念404

4月4日是清明节，为了悼念2019冠状病毒疾病死者，中国领导人今天齐聚带头默哀。据中央社说，但另一边，中国网友也在纪念“404”—因中共网络封锁消息而酿成的这场疫情灾祸。有关哀悼404内容，迅速被删除再呈404了。

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据中央社的报道称，疫情下两种404，中共悼死者网友抗封锁要真相。404指404 not found，通常指用户存取的网页已被删除。中国实行严格的网络管控，许多不被当局所喜的言论或内容，通常一贴上网就被删除。这次2019冠状病毒疾病（武汉肺炎）的全面爆发与蔓延，外界多归因于中共在疫情最初发生时隐匿消息，删除网上的示警讯息。

该报道称，因为今年清明节恰好为4月4日，日前就有网友号召在这天举行404纪念日，除悼念死者外，也讽刺当局掩盖真相、封锁言论的行为，网上出现不少纪念与批评政府的文章，同时，当局也在大举封锁、删除这类贴文。

巧的是，中共昨天宣布，为对瘟疫中丧生的人表达深切哀悼，中共国务院决定在今年4月4日举行全国性哀悼活动。当天要求全国停止公共娱乐活动，10时起，全国鸣笛，民众默哀3分钟。今天因此充满讽刺。中共当局在404当天悼念因其404行为无辜死去的众多民众，同时继续用404手段封锁、删除高呼纪念404的网友与帐号。

该报道说，新浪微博上，中国网友用戏谑语气表达无奈与愤怒。有人说：“一觉起来就是大型404现场，昨晚看的（帐）号没一个还在 ”、“笑到了，控诉404果然会引来404”。也有人批评：“如果没有404，就不会有4月4的半旗，也不会有全世界的封锁隔离、人道惨剧和经济危机”、“完全没有反思，还是404的老样子”。

该报道还说，中国网络目前仅剩余一些来不及被删除或被重新转发的文章，有人拒绝在这天陪同中共官员默哀，因为“我不喜欢连悲伤都被特许，被安排。我想，大部分人都不会喜欢这样。”这篇署名宋金波的文章“在这个虚无的悼念日，请恕我不加入悲伤的和鸣”说：“我也不觉得这是一个合适的公祭时间点。疫情还没有结束，理论上，未来仍然存在因疫情导致病亡的可能性。这感觉，像胜负未决就单方面宣布停火”。“另一方面，与疫情有关的很多事，都还没有下文。人们一直在追问的真相，可能的道歉、谢罪、追责，还都很远。”

中央社说，至截稿，这篇文章已被删除。

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