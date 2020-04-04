中港银行下调储备金率将「放水」逾760亿欧元纾缓疫情冲击

为应对武汉肺炎疫情对经济的冲击，中国内地和香港的监管机构同日下调银行的准备金率，预料两地可以有多6373亿港元(折合约760亿欧元)的资金供市场借贷。当中，中国人民银行(人行)会分两期下调村镇及省级城商行的存款准备金率1个百分点，可望共释放4000亿元人民币(折合约522亿欧元)长期资金；另又会由下周二(7日)起将金融机构在央行超额存款准备金利率减半至0.35%。

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香港银行亦获下调储备水平五成，预料可释放2000亿港元(折合约238亿欧元)借贷空间。

继上月中降准后，人行昨(3日)天再宣布定向降准，于本月和下月的15日分别下调村镇及省级城商行存准金率0.5个百分点，共释放长期资金约4000亿元人民币。这是人行今年第三次降准，前两次降准已为市场释放13500亿元资金。

人行指出，此次降准后，服务农村信用社、农商行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级经营的城商行等4000多间中小存款类金融机构的存准金率将降低至6%，平均每家中小银行可获约1亿元人民币的长期资金，有效增加中小银行支持实体经济的稳定资金来源，还可降低银行资金成本每年约60亿元，有利于降低贷款实际利率。人行续称，分两次执行可避免资金突然增多而出现流动性淤积，确保中小银行将资金以较低利率投向中小企。

银行业界表示，当局加快宽松的政策立场非常明确，而疫情对中小企打击较大，故针对性地向以中小企客户为主的中小银行「放水」(中国人向以水为财)以支持中小企银行放贷。

另外，人行同时宣布，把超额准备金由现时的0.72%下调至0.35%，令银行自主支配的金额大增，促进银行更好地服务实体经济特别是中小微企业。超额准备金是金融机构在缴纳法定准备金后自愿存放在央行的资金，自2008年后未作调整。

香港方面，金融管理局昨与业界和工商界代表会面后提出五项方案以纾缓中小企的现金流压力，除下调银行现有监管储备水平一半，为市场释放超过2000亿港元的借贷空间外，还宣布以回购交易形式从联储局获得美元并拆借予本地银行、令银行可给合资格中小企客户自动或毋须申请而延长还款期。

金管局指出，自去年10月设立「银行业中小企贷款协调机制」以来，截至3月底，银行共批出近9000宗「还息不还本」、贷款展期及应急贷款等支持措施的申请，涉及金额超过570亿港元，而个人客户的应急贷款亦借出超过80亿港元。

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