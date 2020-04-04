为防止病床罄尽 日本借用酒店作新冠病房

4月3日，日本全国发现357名新型冠状病毒的新的感染者，一天内发现的感染者首次超过300人。每天新发现感染者人数连续4天达到200人以上，4月4日又发现172名新的感染者，日本累计发现的感染者达4013人，其中东京都为891人，在日本各都道府县占首位，而现有适合新冠感染者入院的病床已经不足，因此已经开始借用民间酒店做病室使用，大阪等地也出现借用民间酒店做病室的现象。

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东京都到4月2日为止，保证了700多张适合新冠病人入院的床位，目前入院患者已达628人，4月4日感染者增加到892人，已远远超出所准备的病床数，因此东京都4月3日决定，租借东京都内的酒店，让轻症者和无症状病毒携带者移住酒店，以解决病床不足的危机。

到目前为止，日本政府原来针对冠状病毒感染者的方针是：基于《感染症法》，感染者不论轻重，都需住院，鉴于冠状病毒感染者急剧增加，一些大都市的医院感染症病床趋于饱和，日本厚生劳动省4月3日下达通知，要求各都道府县研究让轻症患者和无症状病毒携带者在医师决定的基础上，从医院转入地方政府准备的设施、酒店及自己家中等处疗养。此举旨在优先治疗重症患者和有基础病患的患者及老年感染者，以防止医疗体系的崩溃和增加死亡人数。

4月3日，日本大阪府也开始募集适合新型冠状病毒的无症状病毒携带者及轻症患者疗养的酒店等设施，该设施以一栋楼房有100个房间为条件，将派护士和保健师常住，酒店的职员等也参与运营。

4月3日，日本政府也与在日本全阔具有连锁酒店的ApaHotel达成协议，运用日本全国的ApaHotel接受冠状病毒轻症患者和无症状病毒携带者。这一措施将从下周开始。

ApaHotel集团表示：我们接到了政府的咨询，决定接受轻症感染者等，现在完全可以说是国难，今后将在确保工作人员的安全的基础上加以对应。

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