出口口罩擦鞋视频闹大 美司法部长传转发 官方或调查

中国网络传播一名口罩生产工人用大把产品擦鞋并称这算什么，还没有擦屁股呢的视频，遭致多方批评与质疑。这段影片从国内疯传到海外，美国司法部长巴尔亦转发影片。中国官方报纸亦批评影片导致海外开始质疑中国生产口罩的标准及安全性，要求相关部门严查。

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据头条日报今天报道称，生产车间用口罩擦鞋惹众怒，缺德内地男：还没擦屁股。新冠肺炎疫情下口罩等物资依然短缺，不少国家都向中国采购口罩。最近网上广泛流传一段“口罩擦鞋”的影片，一名中国内地口罩厂员工，坐在生产线旁边用口罩擦鞋，更一脸得意说“还没拿来擦屁股呢！”影片引起广大回响，大批网民批评认为不该开这种玩笑。

影片中一名疑似口罩厂员工的男子，不仅自己未有戴好口罩，更抓起散落在地的大把口罩摆拍炫耀，反复擦自己的鞋子，拍摄者还称赞他“有钱！任性！不差钱！”网民看完都大感愤怒，“这种人要严惩”、“一个小举动可能毁掉我们整个医疗出口产业！”亦有人认为影片中擦鞋的口罩或者只是废弃的“边角料”。

该报道说，这段影片从国内疯传到海外，美国司法部长巴尔亦转发影片。中国官方媒体《人民网》亦撰文批评影片导致海外开始质疑中国生产口罩的标准及安全性。文章批评在生产车间无论用什么擦鞋，都是在挑战公共底线，绝不允许，要求涉事人员道歉，相关部门严格调查。

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