新冠病毒中国疫情今报武汉一例新增 境外再传入18例

中国今天通报，3日新增19例2019冠状病毒疾病确诊，其中18例为境外输入，1例为武汉的无症状感染者转为确诊。当日中国新增未出现症状的感染者64例，累计1030例观察中。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎中国增19确诊，其中1例本土来自武汉。根据中国通报，3日新增19例2019冠状病毒疾病（俗称武汉肺炎）确诊，其中18例为境外输入，1例为武汉的无症状感染者转为确诊。

综合中国国家卫生健康委员会与湖北卫健委上午通报，4月3日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增确诊病例19例，其中18例为境外输入病例，1例为本土病例，来自湖北省武汉市；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例11例，均为境外输入病例。

当日新增治愈出院病例180例，解除医学观察的密切接触者2346人，重症病例减少48例。

消息说，无症状感染者方面，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增64例，其中境外输入无症状感染者26例；当日转为确诊病例3例（境外输入转为确诊2例）；当日解除医学观察58例（境外输入解除医学观察6例）。尚在医学观察的无症状感染者1030例（境外输入239例）。

境外输入现有确诊病例698例（含重症病例17例），现有疑似病例114例。累计确诊病例888例，累计治愈出院病例190例，累计死亡病例0例。

截至4月3日24时，据中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1562例（其中重症病例331例），累计治愈出院病例7万6751例，累计死亡病例3326例，累计报告确诊病例8万1639例，现有疑似病例114例。累计追踪到密切接触者71万2088人，尚在医学观察的密切接触者1万8286人。

疫情重灾区湖北新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例150例（武汉150例），新增死亡病例4例（武汉4例），现有确诊病例834例（武汉830例），其中重症病例303例（武汉300例）。

累计治愈出院病例6万3762例（武汉4万6611例），累计死亡病例3207例（武汉2567例），累计确诊病例6万7803例（武汉5万8例）。新增疑似病例与现有疑似病例都挂零。

中央社说，此外，香港特别行政区累计确诊845例（出院173例，死亡4例），澳门特别行政区累计确诊43例（出院10例）。

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