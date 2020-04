无症状感染威胁疫情翻船？ 他们是谁

源自中国武汉肺的新冠炎疫情蔓延全球,防范带原的无症状感染者是当前各国致力遏止疫情的关键之一,中国近期先是公布无症状感染者人数,之后又多次强调不瞒报,态度惹人怀疑。据中央社今天报道,根据中国国家卫生健康委员会颁布的防控方案第6版,所谓无症状感染者是指无发烧、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状,但是经核酸或血清特异性免疫球蛋白M(IgM)检测呈阳性反应者。

一次看懂:无症状感染情况,但中国始终说不清。

针对2019冠状病毒疾病,目前一般执行隔离检疫普遍以14天为基准,但上海复旦大学附设华山医院感染科主任张文宏表示,“有病人从头到尾无症状,但病毒血清阳性会延续3个礼拜”,所以快速诊断是极为重要的,否则意味着大量的病人会滞留在社区,爆发社区感染,并说“当前最大风险就是无症状感染者”。

●欧美和亚洲国家如何处置无症状感染者?

根据香港英文报刊南华早报(SCMP)3月22日的报导,世界卫生组织(WHO)归类,不论是否有症状,经检测呈阳性都算确诊病例,但是目前只有韩国遵照WHO的这项规范。至于沦为疫情重灾区的欧美国家,像是意大利、美国和英国,报导说,除了检测长期暴露于病毒环境的医护人员之外,这3国并未检测无症状感染者。

●中国当局如何处置无症状感染者?

根据中国卫健委1月28日发布的防控方案第3版,首次将无症状感染者纳入病例报告及管理,但是2月7日发布的第4版却把核酸检测阳性病例,分为确诊病例和无症状感染者两类,也就是无症状感染者不再列入确诊。

新华网此前的报导说,黑龙江省2月9日发布的疫情通报,2月8日0至24时核减了14个确诊病例,当中就有13人是无症状感染者;之后在2月10日,武汉市更宣称将在2月11日完成所有疑似病例的核酸检测“清零”。

中国当局处置无症状感染者的前后不一,纽约时报3月29日的报导指出,中国医疗专业屈服于政治干预,导致传染病通报系统未能发挥作用,中国的政治阶级体制让医生、公卫官员等专家无法理直气壮,见到官僚就得转弯。

●中国公布的无症状感染者数据与专业机构评估的差异?

中国虽仍不将无症状感染者列入确诊病例,但中国国务院总理李克强近来却下令加强筛查不得瞒报,于是在3月31日晚间,国家卫健委首度公布的无症状感染者人数共1541人,并于4月1日起按日公布的疫情通报列入无症状感染者数据。

相较于疫情爆发至今中国的确诊病例累计8万1639例,中国的无症状感染者看似占比有限,但对照各专业机构甚至是中国学者与研究团队的评估,这占比有限同样启人疑窦。

中国官方媒体中国新闻周刊日前报导,华中科技大学公共卫生学院邬堂春团队,3月6日在医学论文预印本平台medRxiv网站发布的论文称,武汉市至少59%的感染病例是未被发现的,其中可能包括无症状和症状轻微的病例。

中国媒体财新网3月31日报导,张文宏说,以部分研究为例,感染新冠病毒的人群中,无症状感染者的比例大约为18%至31%不等。张文宏目前在中国的知名度不逊于领导抗疫的中国工程院院士钟南山。

香港大学与广东省最新研究显示,中国无症状感染者可能占总感染人数达40%。

南华早报3月23日引述获得的中国内部档指出,中国在2月底以前至少发现4万3000多人,经检测成阳性但没有症状的感染者,换句话说,中国当时总计至少应该有大约12万3000多名确诊病例,其中4万多人是无症状感染者,比例将近35%。

而著名科学期刊自然期刊(Nature)3月20日公布的研究指出,无症状或轻症患者占总感染人数达60%;美国疾病管制暨预防中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC)表示,高达25%的感染者可能没有发病症状。

有鉴于此,根据纽约时报报导,白宫国家安全顾问欧布莱恩(Robert C. O\'Brien)说,美国“无法”证实中国公告的数据,“有很多公开报导称,这个数字是否太低了”;更有官员表示,中国的疫情数据出现少报情况并不令人意外,中国的官方统计数据经常造假。

●无症状感染者对中国疫情影响为何?

据中央社指出,即使中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说,无症状感染者的传播效率约相当于确诊病例的1/3,但是一桩发生在国家卫健委将按日公布无症状感染者之前的通报案例不难看出,无症状感染者对中国疫情实际影响的端倪,可能比官方公布的数据更深刻。

3月30日河南省通报,因河南省郏县人民医院3名医师被检测为“无症状感染者”,且感染源不明,于是当局在4月1日宣布全县封村、封社区,所有人员凭证出入,除超市、医院、市场外的商店一律停业。

此后的国家卫健委按日疫情通报,包括4月1日、2日与3日都出现无症状感染者转确诊的病例,颇耐人寻味。

中央社说,美国总统特朗普也曾被记者问到中国的数字是否属实,他仅表示“我不是中国的会计师”,但“似乎有点偏少”(appeared to be a little bit on the light side),并说他和中国国家主席习近平并没有讨论太多和确诊人数相关的事,而是“关注中国的因应措施与方法”。

