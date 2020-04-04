武汉一例新增确诊涉封城后未外出者 查社区感染疑问

据中国今天通报，3日新增19例2019冠状病毒疾病确诊，18例为境外输入，1例为武汉无症状感染者转确诊。据当地消息说，这名患者自1月下旬便长期居家，无就诊史，不排除社区感染。

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据中央社今天报道说，武汉新增1例本土确诊 封城后未外出疑社区感染。

据中国央视新闻app（应用程式）下午说，这名患者居住在湖北省武汉市礄口区荣华街一处社区。自1月23日武汉封城后一直居家，自2月20日起曾多次前往社区门口取团购食品和快递，每次团购物品拿回家后未进行其他消毒处理，取外购物品时没有戴手套，有几次没有洗手。

官方报导称，1月23日至3月29日，患者无任何不适，也无医院门诊就诊史。3月30日，患者独自驾车前往武汉市第六医院体检。4月1日，核酸检测结果为阳性，社区将他送至酒店隔离。4月2日下午送至武汉市肺科医院就诊。据报导，经专家会诊，结合患者临床表现、胸部电脑断层和病原学检测结果，4月3日订正这名患者为确诊病例，临床分型为普通型。由于这名患者生活的公寓曾有确诊病例，不排除社区感染。

中央社说，截至4月3日24时，武汉市累计报告确诊病例5万零8例，累计治愈出院4万6611人、死亡2567人。现有确诊病例830人（重症193人、危重症107人），现有疑似病例0例；新增无症状感染者34人，当日解除隔离45人，尚在医学观察693人。

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