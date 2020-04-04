清明四天连假台湾中南部景区塞爆人潮官方发出「国家级警报」吁暂勿前往

台湾这波清明节连续假期从2日到5日共四天，昨天中南部各大风景名胜区、游乐区夜市人山人海，许多人不仅没保持社交距离也没戴口罩。疫情指挥中心今天(4日)透过手机向全民发出「国家级警报」，强调垦丁附近景点人潮拥挤，请「暂勿前往」；其余十几处景点则呼吁民众必须保持社交距离或戴口罩。

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疫情指挥中心今天表示，因为各大旅游景点涌现旅游人潮，他们在上午11时55分透过「灾防告警细胞广播，传染病警示讯息发送系统」发送了两则标题为「紧急警报」的讯息。

第一则针对阿里山森林游乐区、花莲东大门夜市、台南关子岭、乌山头水库等十几处景点。呼吁民众，室内至少保持1.5公尺，室外1公尺以上距离，否则请戴口罩，并勤洗手。身体不适请戴口罩立即就医；如有任何问题请打1922。并署名「中央流行疫情指挥中心」。

第二则特别针对风光明媚的垦丁风景区，简讯内容除与上一则相同之外，并特别提醒：垦丁附近各景点人潮拥挤，请「暂勿前往」。

昨天高雄近郊的旗山老街热闹滚滚，民众趁着好天气在老街上走逛吃喝，人潮与春节期间不相上下，戴口罩与没戴口罩的各占一半。

垦丁风景区饭店景气低迷已久，但连续假期第一天和第二天都将近客满，民宿也有五成以上住房率；垦丁大街摩肩接踵，恒春警分局破天荒在街上来回广播，提醒游客「保持社交距离」。垦丁饭店业者则忧喜交杂，喜的是业绩翻红，忧的是无症状患者可能入住，更无法知道上门的游客之前去过哪里。

有位台湾医护人员在PTT网站发文指出，之前228连假希望大家别出国，但国人劣根性挡不住，照样出国玩一波，结果14天后台湾的疫情也出现一波高潮。这次清明连假垦丁塞爆，反观医院和负压隔离病房已经被前一波228染疫者加上海龟族塞爆，令人不胜唏嘘。

这位医护人员愤怒指出，每个同事穿套隔离装备，汗都湿到内裤，怎么就还是有人讲不听，他警告，14天后大家等着看吧！

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