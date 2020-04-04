清明节 中国举行隆重祭拜 悼念新冠肺炎病毒死亡者 微信一片纪念苍生唏嘘

中国今天全国举行哀悼。清晨天安门广场降下半旗，上午10时，中共总书记习近平与其他政治局常委带头默哀3分钟。新华社报导，习近平与李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人来到中南海怀仁堂前，佩戴白花，神情凝重肃立。同时中国全国人民默哀3分钟，汽车、火车、舰船鸣笛。全国和驻外使领馆下半旗，全国停止公共娱乐活动。中国微信微博从昨天起就充满哀悼新冠病毒死者的内容。

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据中央社今天报道说，悼念新冠肺炎死者降半旗，习近平带头默哀3分钟。消息引述中国国务院称，为向2019冠状病毒疾病（俗称武汉肺炎）死者致哀，今天全国举行哀悼。清晨天安门广场降下半旗，上午10时，中共总书记习近平与其他政治局常委带头默哀3分钟。

新华社报导，习近平与李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人来到中南海怀仁堂前，佩戴白花，神情凝重肃立。

消息说，上午10时，防空警报鸣响，习近平等官员面向降至一半的五星旗，向新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞默哀3分钟。

同时中国全国人民默哀3分钟，汽车、火车、舰船鸣笛。全国和驻外使领馆下半旗，全国停止公共娱乐活动。

中国各地被组织举行同步哀悼活动。据中央社说，中国今天举行全国悼念活动，哀悼武汉肺炎疫情中的亡者与烈士。清晨起，上海各地的五星旗降下半旗，地铁鸣笛、乘客默哀；而李文亮的吹哨者形象终将被烈士标签所取代。

清晨时分，3名护旗卫兵踢著正步，走向上海人民广场前的升旗台；上午6时30分，升旗典礼正式开始，五星旗如常上升到旗竿顶后，卫兵高喊“降旗开始”，旗帜又缓缓下降了1/3。

这是继2010年8月15日哀悼甘肃省舟曲土石流事件后，中国再次举办全国性哀悼活动。当年的事件造成1557人罹难、284人失踪；而截至目前，2019冠状病毒疾病在中国已夺走3335条人命。

消息说，一些电视台也因应“停止公共娱乐”的要求，停播电视剧。

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