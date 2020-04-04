王全璋明出狱但即隔离14天 11人权团体促让王回京与妻儿团聚要求落空

「709事件」最后一名在囚维权律师王全璋将于明(5日)天获释，但其家人突然接获通知，由于王全璋所在监狱发生武汉肺炎，王出狱后必须回住户所在地的山东济南隔离14天。王妻李文足对此大表愤怒，认为是当局藉词非法限制王的人身自由，另外又担心这意味丈夫感染武肺。

广告 继续浏览后续

有分联署要求让王全璋获释后回北京与妻儿团聚的中国维权律师关注组主席何俊仁表示，对中国这极之邪恶的政权已失去希望，预料王在14天后也不会有真正的自由，只是「由一个小监狱转去大监狱」。

王全璋早前给妻子写信，称出狱后要回济南，李文足认为他有难言之忍，应是非自愿地被送往济南，可能会像另一维权律师江天勇一样，出狱后继续被国保全天候监视，甚或软禁。包括香港的中国维权律师关注组等11个国际人权团体有见及此，今(4日)天发表联署声明，直言「王全璋律师及其家人已经受够苦了」，促请中国政府守法和尊重他的人身自由，让他出狱后立即返回北京与妻儿团聚，并确保他获释后不会被软禁，以及停止骚扰或逼害王及其家人，并确保王的儿子可享平等的教育权利。联署团体忧虑，若王被送到济南，将令他远离北京的家人和朋友，令他的人身自由更难获得保障。

不过，联署团体的要求终将落空。李文足昨晚在推特发帖，指王的姐姐王全秀接获通知，明天不能去临沂监狱接王全璋，即使去了也接不到，因为监狱发生武汉肺炎疫情，所有出狱人士都要在户籍地隔离14天，之后，王全璋便自由了。她认为，这是当局藉武汉肺炎非法限制王的人身自由，指责临沂监狱长违法犯罪。

她表示，即使家居隔离，也可在北京的家进行，现在当局连一眼也不让家人看便把王全璋带去济南，忧虑是因为王亦染疫，当局的做法是掩盖真相，有蓄意谋杀之嫌。

何俊仁：望能对王全璋进行心理辅导

发起联署的维权律师关注组主席何俊仁接受本台访问时表示，不相信王全璋14天后可真正获得自由，中国向来会在释放异见人士后继续施以监控，最严重是加以软禁，故获释只是由一个「由一个小监狱转去大监狱」。

他对联署要求落空不表失望，因为他对北京这个「极之邪恶的政权……没有希望」。但团体会继续现时的工作，指联署就是要发出抗议的声音，虽然未必如愿，但若放弃发声，情况可能更差：「可能放都唔放，可能连李文足也会被捕」。

李文足早前探望王全璋后表示，丈夫面容消瘦，记忆力衰退，表现焦躁、恐惧，有掉牙现象，怀疑他曾遭受酷刑折磨，健康状况令人担忧。何俊仁说，相信王患上创伤后压力症，期望可以向他提供心理辅导，即使只是透过电话进行也好。他透露，关注组之前曾对国内获释人士进行面谈式的心理辅导，效果良好。

经关注组牵头，国际人权服务社、人权捍卫者、台北律师公会人权委员会、加拿大律师权利观察等十个人权团体联署声明，促请当局还王全璋真正自由。

2015年茉莉花事件后，中国自7月9日起大举逮捕、传唤、刑事拘留、带走和约谈了上百位律师、民间维权人士、上访民众及其亲属，称为「709大抓捕」，而王全璋在当年8月3日被带走后，一直失联，直至17年初才被控「颠覆国家政权」，并被秘密羁押近两年才在18年底经闭门审讯，后被判刑四年半，剥夺政治权利五5 年，是大抓捕中最后一名被判刑者，其判决书一直没有公开。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅