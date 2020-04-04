美国核动力航母染疫公开后 英媒关注中国军方“零感染”

周四（4月3日）美国海军将“罗斯福”号航母的舰长解职，该航母舰长克罗泽尔(Brett Crozier)此前写信要疏散隔离船员，遏制新冠疫情在舰上蔓延。据英国广播公司报道称，与此同时，美国媒体引述情报报告指中国隐瞒新冠疫情真相，没有真实报道中国的感染病例和死亡病例数字。目前中国公布的3300疫情死亡病例，以及中国军方所谓零死亡的说法也受到外部质疑。

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据BBC报道，肺炎疫情：罗斯福航母疫情与中国军方“零感染”。

报道说，3月初中国国防部发言人说，解放军赴武汉抗疫的医护人员无一人感染。后来国防部发言人表示，截至3月25日，在海外执行任务的中国军人无人感染病毒。最近中国官方报道说，解放军总医院的专业人员在努力实现“打胜仗,零感染”的目标。新冠疫情在中国爆发后，中国当局动员军队自12月底开始一直参与中国的抗疫行动。人数达200万的中国军队是否完全免于病毒感染，解放军防疫隔离是否完全奏效，或中国军方出于保密需要并未透露疫情真相？

军队的真实能力，包括军事能力受到疫情影响的情况，可能被有关军方列入军事机密范畴。美国《外交政策》杂志发表评论说，如果解放军真有部队受到疫情影响而加以隐瞒，说明中国军方对公布备战状况高度敏感，也表明了中国军方的虚弱，不自信。这篇在3月20日发表的文章对中国军方零感染的说法表示怀疑，文章引用了一些未经证实的香港媒体的消息，说中国在许多地方有许多陆海空军官兵被免疫隔离。评论还批评了中国军队缺乏透明。

报道引述评论指出，中国军方的缺乏透明，同美军对疫情在军内传播的公开态度形成对比。并说解放军努力营造自身无所不能的形象，是对其自身应对国内危机的能力缺乏自信的表现。

不过美国“罗斯福”号航母上许多官兵被确诊感染新冠病毒后，国防部长埃斯珀表示，出于军事行动安全考虑，美军要修改新冠肺炎疫情信息发布政策。美国国防部发言人也说，美军要保护关于疫情是否会影响美军战略威慑能力和应战能力的信息。

美国许多媒体报道，“罗斯福”号航母的病毒感染者可能超过200人，而且感染病例还在继续增加。该舰舰长罗泽尔写信呼吁疏散舰上官兵上岸后，美国海军拒绝从舰上撤走全部人员。按照《纽约时报》报道的说法，海军拒绝对这艘航空母舰进行疏散隔离，或许同美军的备战意识有关。美军拥有全球最强大投送能力，为了威震敌人，在世界各地驻扎的美军部队都有不同的口号。在朝鲜半岛的美军口号是“准备今夜战斗”，海军陆战队远征部队的口号是“美国的911”（美国的报警电话）。

报道说，新冠疫情严重影响“罗斯福”号这艘核动力航母的官兵，令美国国防部左右为难。一方面国防部要努力应对如何保护航母官兵不受病毒感染的问题，另一方面还要保证海军舰队长期以来执行全球游弋备战的使命。据美国媒体报道，美国海军部周三（4月1日）透露，罗斯福号航空上4800官兵当中已经有1000人被撤离上岸。《纽约时报》此前报道，还会从核动力航母上撤离两千多人。

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