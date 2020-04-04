美媒指中国再推重磅经济刺激政策

中国央行周五傍晚宣布，对中小银行定向降准1个百分点，并下调超额存款准备金利率，以促使其以更优惠利率向中小企业贷款，支持实体经济复苏。据华尔街日报指，这是新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府推出的又一重磅经济刺激政策。

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据华尔街日报报道称，中国再推重磅经济刺激政策。

据中国央行通知显示，央行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点，共释放长期资金人民币4000亿元。

同时，中国央行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

据中国央行称，此次获得定向降准资金的中小银行有近4000家，在银行体系中家数占比为99%，进一步降低中小银行存款准备金率，将增加中小银行的资金实力，有助于引导其以更优惠的利率向中小微企业发放贷款，扩大涉农、外贸和受疫情影响较严重产业的信贷投放，增强对实体经济的支持力度。

央行还解释称，此次降准分两次实施，旨在防止一次性释放过多导致流动性淤积，确保降准中小银行将获得的全部资金以较低利率投向中小微企业。央行同时称，此次降准后，超过4000家的中小存款类金融机构的存款准备金率已降至6%，从中国历史上以及发展中国家情况看，6%的存款准备金率是比较低的水平。

至于为何突然下调超额准备金利率，央行称，此举旨在推动银行提高资金使用效率，促进银行更好地服务实体经济特别是中小微企业。

据该报道说，年初突然爆发的新冠肺炎导致中国经济几乎停摆，企业停产，居民居家避险，对本已因中美贸易战而承压的经济来说无疑是雪上加霜，而随着疫情基本得到控制，中国政府工作重点正逐步转至提振经济上。上周五举行的中共中央政治局会议提出，加大宏观政策调节和实施力度，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。

中国央行官员此前还表示，将适时适度调整存款基准利率，不过，中国央行今日亦坦承，存款利率下调受通胀高企和人民币贬值风险等多种因素制约。

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