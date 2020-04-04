袁国勇：香港疫情进入危险状态违「限聚令」可被即时罚款2000元

禁止多于四人在公众地方聚集以减少传染武汉肺炎风险的「限聚令」已生效一星期，而在无警告下向违规者发出2000港元定额罚款的通知书，近日已印备，获授权发出通知书的香港警方表示，会逐渐加强执法力度，不排除向违例人士发出定额罚款通知书，但没有回应具体落实时间。不过，今天刚巧是孝子贤孙合家扫墓的清明节，将对执法带来挑战。

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港府在「限聚令」生效时表明，日后不排除在没有警告下，向违例者发出定额罚款通知书(俗称告票)，但因印制告票需时，没有说明何时执行。《明报》日前引述政府消息人士说，告票可望在本周末准备就绪，届时主要由警方、食物环境卫生署、康乐文化事务署及卫生署等合共3万名前线人员负责发出。及至昨日，网上流传已印备的告票。

定额罚款制度容许执法者不经法庭审讯，即时向违例者发出告票，市民收到告票后，须在21天内缴交罚款，若市民不同意或迟交，便会排期上法庭争讼。

不过，今天刚好是清明节，不少人会合家前往扫墓，港府昨发声明，呼吁市民延迟或分开扫墓，而食物及卫生局长陈肇始则表示，当局希望市民减少社交聚集，以减低传染风险，目的不是要收罚款。

袁国勇：香港疫情进入危险状态

香港昨(3日)天新增43宗武汉肺炎确诊个案，累计845人染疫，当中有34位确诊患者曾外游，而感染源头不明个案亦有3宗。香港大学微生物学系讲座教授袁国勇在香港电台的专访中表示，当每日有多宗感染源头不明的病例，代表小区上有隐性传染链，现行公共卫生措施亦无法将传染链斩断，形容香港疫情已进入危险状态，呼吁尽快采取有效防疫措施，包括要做大量病毒测试，尽快找出带病毒人士，接受隔离治疗，而市民则要不懈地防疫。

另外，医院管理局临床传染病治疗专责小组主席暨传染病中心总监曾德贤今早出席电台节目时表示，武肺病患中，约有两至三成会因病毒入侵脑部的相关神经而失去味觉或嗅觉，大部分病人会慢慢回复正常，但有一名患者由确诊至今仍未恢复味觉。

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