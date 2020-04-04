逆流高层赞扬之说? 张文宏指中药疗效较难评估

中国官方多次肯定中药治疗新冠病毒喜人疗效，并指武汉以及北京等其他地方新冠病人均多因中药而治愈，治愈率超过所有其它药物，高达百分之90以上。据中国时报今天引述上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏， 3日受邀参加亚洲新冠肺炎疫情经验分享会时却称，目前未发现任何治疗新冠肺炎的特效药，而中药的疗效较难评估，需要更多的临床试验。

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据中国时报今天报道称，沪新冠肺炎权威张文宏指中药疗效较难评估。上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏称，目前未发现任何治疗新冠肺炎的特效药，而中药的疗效较难评估，需要更多的临床试验。

据张文宏表示，中国一直采用各种抗病毒药物治疗新冠肺炎患者，包括抗流感药物阿比多尔、抗爱滋病病毒药洛匹那韦和利托那韦等。虽然近期有法国医生公布大量关于治疗疟疾的药物羟氯喹对新冠病毒有显着疗效的证据，但经比较后，未有发现不同药物之间的显著差异，所以据其临床经验，目前未能推荐任何一种抗病毒药物可用以治疗新冠肺炎。

该报道引述张文宏又指，上海使用中西医结合治疗新冠肺炎，并非只采用中药的单药疗法，所以目前没有观察到明显的中药副作用，疗效亦较难评估，认为将来需要更多的临床试验评估中药的疗效，或对比中西药结合和西药单一治疗的疗效。

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