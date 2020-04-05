一句武汉肺炎 台湾玩家禁10年 台湾游戏商有种抗议 双方合同全撕

中国一款线上游戏为配合“全国哀悼日”进行临时停机维护。不料游戏重启后，有台湾玩家因称武汉肺炎，被中国玩家截图向中国原厂举发后遭封号10年，后续更演变成台陆游戏商双方中止合作。台湾网银国际也在游戏官网宣布，“剑侠情缘叁”台湾服务器将于5月5日中午12时停止营运。

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据中央社今天报道说，不满称武汉肺炎，中国游戏商封禁台湾玩家10年。

报道称，这款名为“剑侠情缘叁”的游戏，是由中国的游戏发商西山居工作室制作；台湾服务器由网银国际代理。因中国国务院昨天宣布进行“全国哀悼日”活动，该游戏公告在上午9时至11时30分进行临时停机维护。游戏恢复后，有玩家在聊天时提到“到底该怎么称呼武汉肺炎病毒”，有人回应“好的，中国武汉肺炎”，遭中国玩家截图并向原厂检举，导致有台湾玩家被封锁帐号10年，还有多名玩家也被禁言。

游戏原厂西山居工作室昨天在微博官方粉丝团表示，发现“剑侠情缘叁”台湾服务器的聊天频道中，“有用户恶意发表有关疫情的不当言论”，对此表示谴责并要求台湾服务代理商立即整改。

该报道称，据但台湾代理商网银国际今天发表声明表示，“网银国际坚持维护台湾玩家的发话权益，原厂如果坚持要规范不合台湾既有的言论环境，我们将不惜终止合约，停止与中国厂商的任何商务合作。”

最后西山居工作室公告，停止与网银国际的合作。网银国际也在游戏官网宣布，“剑侠情缘叁”台湾服务器将于5月5日中午12时停止营运。

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