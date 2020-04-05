纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）星期六（4月4日）说，中国正在向纽约州加快运送一千台呼吸机。这批呼吸机按旅程计划应当在星期六抵达纽约。纽约州长科莫因此对中国运送的呼吸机表示欢迎。他说：“这是一件了不起的事，会给我们带来极大的帮助。”

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据美国之音今天报道说，中国向纽约州运送一千台呼吸机。纽约州长说，中国正在向纽约州运送一千台呼吸机，帮助对抗当地日趋严重的疫情。

报道引述美联社说，纽约州新冠病毒疫情造成的死亡人数已经超过了3500人。纽约州急需足够数量的呼吸机，用以救治重症患者，可当地的呼吸机数量远远不能满足需求。州长科莫因此对中国运送的呼吸机表示欢迎。他说：“这是一件了不起的事，会给我们带来极大的帮助。”

据科莫同时说，美国西部的俄勒冈州也在向纽约州运送140台呼吸机。州政府还在附近地区寻找呼吸机。科莫已经下令，强行征用纽约州私人医院的呼吸机，把它们分发到最需要呼吸机的医院使用。

科莫并透露，纽约州新冠病毒的重症病患人数如果按照目前的速度持续增加，纽约州的呼吸机库存就会在六天内告罄。纽约州最多时一次订购了1万7千台呼吸机，可只有2500台到货。科莫说，“我希望这一切都已经结束”，“我们出现第一起确诊病例到现在刚过了30天，可感觉像过了一辈子一样”。

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